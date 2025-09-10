Felhő mindenhol, de eső csak az ország felén várható szerdán

Délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható, így az addigra kissé szakadozottabbá váló felhőzet ismét egyre több helyen – legkésőbb északkeleten is – záródik.

A déli óráktól nyugat, délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar, az Alpokalján jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Napközben megélénkül a délkeleti szél – írja a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25, 31 fok között várható, de a Dunántúl csapadékos nyugati, délnyugati részein ennél hűvösebb valószínű.

Késő este 18, 25 fokot mérhetünk. Délnyugat felől egyre nagyobb területen vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. Ezzel párhuzamosan a tartós esőt okozó kiterjedt csapadékzóna északkelet felé húzódik, de kisebb-nagyobb, délnyugatról északkelet felé tartó csapadéktömbök továbbra is előfordulhatnak, amelyeket villámlás, dörgés is kísérhet. A szélcsendes nyugat-dunántúli tájakon pára, köd képződik. A délies szelet egyre inkább a keleti országrészben kísérik élénk, néhol erős lökések, zivatar környezetében szintén megerősödhet, sőt viharossá fokozódhat a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 23 fok között várható, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.

A kiemelt kép illusztráció.