Európai Mobilitási Hét a fővárosban: lezárásokra kell számítani Budapest több pontján

Idén huszonnegyedszer rendezik meg Budapesten Európa legnagyobb közlekedési és környezetvédelmi kampányát, az Európai Mobilitási Hetet szeptember 16. és 22. között, a programsorozat csúcspontja az autómentes hétvége szeptember 20-án és 21-én – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán.

Közleményük szerint az Európai Mobilitási Hét idei mottója: „Mobilitás mindenkinek”. A rendezvénysorozat célja, hogy bemutassa a közlekedési mód felelős megválasztásának jelentőségét, rávilágítson az autóforgalom környezeti, baleseti és városképi hatásaira, felhívja a figyelmet a fenntartható közlekedés előnyeire, valamint a közösségi közlekedés, a kerékpározás és a gyaloglás fejlesztésének szükségességére.

Azt írták, a BKK és a fővárosi önkormányzat jóvoltából „a fenntarthatóság nem unalmas előadás, hanem színes, családi élmény: villamoscsengő, retró nosztalgia, bringás program és foodtruck illatok kísérik végig a hetet”.

Az autómentes hétvégén a Kálvin tértől a Szabadság híd budai hídfőjéig, valamint a pesti alsó rakparton több ezer látogatót fogadnak a környezettudatosságot és fenntartható közlekedést népszerűsítő rendezvényen. A programokról részletesen tájékozódni a bkk.hu/mobilitasihet oldalon lehet.

Kiemelt kép: villamoskiállítás az Európai Mobilitási Hét programjaihoz kapcsolódó autómentes hétvége idejére lezárt Szabadság hídon 2022. szeptember 17-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)