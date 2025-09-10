Bóka János: Ne hagyjuk, hogy a világ balekjává süllyedjen az Európai Unió!

Ne hagyjuk, hogy a világ balekjává süllyedjen az Európai Unió! – írta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Facebook-oldalán szerdán.

Az Európai Bizottság elnökének szerdai beszéde ismét bebizonyította, hogy a brüsszeli politika továbbra is ugyanazokat az elhibázott utakat járja. Ukrajna uniós tagságát erőlteti, mintha nem számítana, hogy ez milyen hatalmas terhet róna a tagállamokra.

A „védelmi szemeszter” bejelentésével új szintre emelte a háborús pszichózist, amely Európa polgárainak biztonságát és gazdasági jólétét egyaránt veszélyezteti. Sem a versenyképesség, sem az energiaválság terén nem kínál megoldást. A kedvezőtlen vámtárgyalások és a sorozatos rossz döntések következményeként Európa gazdasága tovább hanyatlik, a mindennapi élet nehezebbé válik, és a kontinens egyre inkább kiszolgáltatott helyzetbe kerül – fogalmazott a miniszter.

Mindeközben folytatódik a politikai és ideológiai nyomásgyakorlás azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek nem hajlandók beállni a brüsszeli fősodorba – fűzte hozzá.

Ezt a beszédet azért is érdemes tanulmányozni,

mert ez a Tisza Párt programja is egyben: háborús sodródás, gazdasági hanyatlás és egyre súlyosabb terhek az európai emberek vállán.

Európa polgárai valódi megoldásokat, békét, stabilitást és jólétet érdemelnének – hangsúlyozta Bóka János.

Kiemelt kép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)