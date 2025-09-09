Véletlenül élő adásban leplezte le a Tisza Párt alelnöke Magyar Péterék féltve őrzött titkát – VIDEÓ

Radnai Márk, a Tisza alelnöke egy élő közvetítésben mutatta be a párt új applikációját. Azonban egy egyszerű prezentáció helyett, beszéde közben megjegyezte: ha az alkalmazás esetleg még nem lenne letölthető, akkor néhány órán belül az lesz, mert Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta.

Ezzel Radnai Márk – feltételezhetően nem szándékosan – olyan háttér-információt árult el, amelyből arra lehet következtetni, hogy a Tisza Párt külföldi támogatók segítségére támaszkodik.

A felvételt megosztó Kocsis Máté így kommentálta az esetet:

„Ajjaj! A történelem ismétli önmagát: adománygyűjtő ládikák most már a robotkutyán, a DatAdat csőre töltve!”

– vont párhuzamot a Tisza Párt külföldről támogatott működésével és a korábbi, Bajnai Gordon nevéhez köthető DatAdat-botrány emlékeivel.

A Fidesz frakcióvezetője bejegyzéséhez azt is írta:

„Oszd meg, ha nem akarsz magyartalan amerikai SMS-eket kapni olyanoktól, akiknek meg se adtad a számodat.”

Kiemelt kép forrása: Facebook/Radnai Márk