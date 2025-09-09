Véletlenül élő adásban leplezte le a Tisza Párt alelnöke Magyar Péterék féltve őrzött titkát – VIDEÓ

Ezzel Radnai Márk – feltételezhetően nem szándékosan – olyan háttér-információt árult el, amelyből arra lehet következtetni, hogy a Tisza Párt külföldi támogatók segítségére támaszkodik.
A felvételt megosztó Kocsis Máté így kommentálta az esetet:
„Ajjaj! A történelem ismétli önmagát: adománygyűjtő ládikák most már a robotkutyán, a DatAdat csőre töltve!”
– vont párhuzamot a Tisza Párt külföldről támogatott működésével és a korábbi, Bajnai Gordon nevéhez köthető DatAdat-botrány emlékeivel.
A Fidesz frakcióvezetője bejegyzéséhez azt is írta:
„Oszd meg, ha nem akarsz magyartalan amerikai SMS-eket kapni olyanoktól, akiknek meg se adtad a számodat.”
Kiemelt kép forrása: Facebook/Radnai Márk