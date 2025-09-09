Tovább folytatja a kormány a küzdelmet az indokolatlan áremelésekkel szemben

A kormány számára a magyar emberek, kiemelten a családok és a nyugdíjasok védelme az első, ezért határozottan fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben. Ennek érdekében a kormány november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést, valamint önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében, amelyhez július 1-jétől a gyógyszeripari szereplők is csatlakoztak – idézte fel a minisztérium.

Az árcsökkentő intézkedések mellett a kormány kiemelten támogatja a nyugdíjasokat is, számukra szeptember 2-ától megkezdődött a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványok kézbesítése – emlékeztettek.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2025 augusztusában az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 4,3 százalék volt, az előző hónaphoz képest pedig nem változtak az árak. Az élelmiszer-infláció mértéke éves alapon 5,9 százalékot tett ki, míg júliushoz képest nem történt emelkedés. Ezen belül vizsgálva, a hidegélelmiszerek esetében, azaz a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva éves alapon 4,7 százalékkal emelkedtek, az előző hónaphoz képest pedig 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak.

A kormány tovább harcol az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért a magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést. Az árréscsökkentés érdemben csökkenti az árakat, a drogériákban átlagosan 26,5 százalékkal, az élelmiszerüzletekben 20 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek.

A kormány minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében is, ehhez július 1-től a gyógyszeripari szereplők is csatlakoztak. Az árcsökkentés intézkedések összességében mintegy 1,6 százalékponttal mérsékelték az inflációt 2025 augusztusában. Az árcsökkentő intézkedések mellett a kormány kiemelten támogatja a nyugdíjasokat is, számukra szeptember 2-ától megkezdődött a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványok kézbesítése.

Az intézkedés 2-2,5 millió nyugdíjasnak nyújt érdemi anyagi segítséget, összesen 83 milliárd forint értékben – közölte az NGM.

Kiemelt kép: Az árrésstop, amely harminc alapvető élelmiszer-kategóriánál 10 százalékban szabályozza a kiskereskedelmi árrés mértékét 2025. március 17-én lépett életbe (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)