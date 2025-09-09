Műsorújság
Szijjártó Péter bejelentette: Újabb nyugati irányú földgázvásárlási szerződést írunk alá

2025.09.09. 07:37

Ma egy újabb hosszú távú földgázgázvásárlási szerződést írunk alá. Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd reggel a Facebookon.

A tárcavezető a budapesti repülőtérről, indulás előtt közzétett posztjában úgy fogalmazott: nem vitás, hogy

a földgáz hosszú távon Magyarország energiaellátásának fontos forrása lesz, minél több útvonalon, minél több gázt tudunk beszerezni, annál nagyobb biztonságban vagyunk.

„Úgyhogy ma egy újabb hosszú távú földgázgázvásárlási szerződést írunk alá. Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk” – közölte.

Magyarország mindig is komoly erőfeszítéseket tett a diverzifikáció irányába, minél több útvonalon, minél több gázt vásárolunk, az annál jobb – zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter stratégiai együttműködési megállapodást ír alá az amerikai tulajdonosi hátterű Flextronics beruházásának bejelentésén a minisztériumban 2025. szeptember 8-án (Fotó: MTI/Kovács Attila)

