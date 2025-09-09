Öt év alatt 50 ezerrel több lakás épülhet az Otthon Start programnak köszönhetően – jelentette be Panyi Miklós

A kormány otthonteremtési programjának köszönhetően a következő öt évben 50 ezerrel több új lakás épülhet meg – jelentette be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.

Úgy vélekedett, sokéves rekordok dőlhetnek meg az idén az ingatlanpiacon az Otthon Start program elindulásával mind az értékesítésben, mind az új jelzáloghitelek kihelyezésében. Ennek oka, hogy az egész ország megmozdult, és több ezer fiatal indulhatott el saját otthon megszerzésének útján a program első hetében – jegyezte meg. Az Otthon Start hitelprogram iránti óriási érdeklődés tette szükségessé a kínálat bővítését, az új lakásfejlesztések növelését, amit kormányzati intézkedésekkel támogattak – fűzte hozzá.

Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára elmondta, hogy augusztus végén fogadták el azt a kormányrendeletet, amely gyorsított engedélyezést biztosít új lakásfejlesztésekre.

Ez meggyorsíthatja minden olyan, 250 lakásnál nagyobb ingatlanfejlesztés engedélyezését, amely 70 százalékban belefér a fix 3 százalékos hitel feltételrendszerébe – jelezte.

