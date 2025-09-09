Műsorújság
Orbán Viktor egy erős videóval üzente meg: A Tisza Párt agressziója és a Fidesz nyugalma között kell választani

Szerző: hirado.hu
2025.09.09. 09:39

„Kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom. Tessék választani!” – írta a közösségi oldalán megosztott videójához Orbán Viktor, amelyben a Tisza Párt és szimpatizánsaihoz köthető agresszív viselkedést mutatja be.

Az említett videóban először Magyar Péter tavaly novemberi cselekedete látható, amikor országjárásának egyik állomásán válaszadás helyett inkább rácsukta az ajtót a Mandiner riporterének kezére. Ezt követi Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusának vasárnapi lökdösődése, majd a szintén kötcsei pikniken tiszás szimpatizánsok a közmédia riporterének, majd a „királynak” a felakasztásáról beszéltek.

„Akkor marad a balhé, a bizalomvesztett pártok így hozzák létre a balhépolitikát”

– mondta a miniszterelnök Kötcsén.

Kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom. Tessék választani! 🐓🐓🙄

Közzétette: Orbán Viktor – 2025. szeptember 8., hétfő

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Tisza Párt Magyar PéterOrbán ViktorRuszin-Szendi Romulusz Kötcse

