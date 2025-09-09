Orbán Viktor egy erős videóval üzente meg: A Tisza Párt agressziója és a Fidesz nyugalma között kell választani

Az említett videóban először Magyar Péter tavaly novemberi cselekedete látható, amikor országjárásának egyik állomásán válaszadás helyett inkább rácsukta az ajtót a Mandiner riporterének kezére. Ezt követi Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusának vasárnapi lökdösődése, majd a szintén kötcsei pikniken tiszás szimpatizánsok a közmédia riporterének, majd a „királynak” a felakasztásáról beszéltek.
Kapcsolódó tartalom
A közmédia riporterének felakasztásáról beszéltek a tiszás szimpatizánsok Kötcsén
Császár Attilát és kollégáit egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták a szimpatizánsok.
Komoly bajba került a Mandiner riporterét fellökő Ruszin-Szendi Romulusz
Garázdaság gyanújával feljelentették a Kötcsén lökdösődő Ruszin-Szendi Romuluszt.
„Akkor marad a balhé, a bizalomvesztett pártok így hozzák létre a balhépolitikát”
– mondta a miniszterelnök Kötcsén.
Kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom. Tessék választani! 🐓🐓🙄
Közzétette: Orbán Viktor – 2025. szeptember 8., hétfő