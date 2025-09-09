Nem marad következmények nélkül a kötcsei gyűlölet – feljelentést tett a közmédia

Szeptember 9-én rendőrségi feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen a közmédia a szeptember 7-i kötcsei események miatt, ahol Császár Attila, az M1 riportere életveszélyes fenyegetéseket kapott, egy családot pedig fizikai inzultus ért. A közmédia leszögezi: nem hagyja magát elhallgattatni, és minden jogi eszközt bevet munkatársai és a sajtószabadság védelmében.

Mint ismert, a Tisza Párt rendezvényén Császár Attila, az M1 riportere életveszélyes fenyegetést kapott a párt szimpatizánsaitól, és a kialakult helyzet nyomán egy védelmére kelő, háromgyerekes édesanyát meg is támadtak.

A közmédia a leghatározottabban elítéli a történteket, és mindent elkövet munkatársai és a közszolgálati tájékoztatás szabadsága megőrzésének védelmében – ennek megfelelően fordult a hatóságokhoz, kezdeményezve az elkövetők felelősségre vonását.

A közmédia számára elfogadhatatlan, hogy bárki gyűlöletkeltéssel és erőszakos fellépéssel próbálja megfélemlíteni a médiában dolgozókat, valamint hogy a közszolgálati tájékoztatás szabadságát fenyegetéssel, illetve tettlegességgel próbálják korlátozni. Minden rendelkezésre álló jogi eszközt igénybe vesz ennek megakadályozására, egyúttal felhívja a figyelmet arra: a közmédia nem hagyja magát elhallgattatni, aki pedig hallgat – legitimálja a gyűlöletet.

Kiemelt kép: Császár Attila, az M1 riportere Kötcsén – Fotó: M1