Magyarországnak speciális vezetői képességekre van szüksége, figyelmeztet az elemző

Van egy olyan sajátos nemzeti modell, amely

nem mintát másol, hanem mintát teremt.

A munkaalapú társadalmon 2010-ben mindenki röhögött – fogalmazott az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. Amikor a miniszterelnök azt mondta, egymillió munkahely, azt mindenki kinevette, azt mondták, ez fantazmagória. Senki nem hitte el, aztán most nagyjából itt tartunk. De az aktuálpolitikai döntések is ebbe az irányba mutatnak:

a magyar jobboldal próbál egy víziót, egy lehetséges jövőt felkínálni mindenki számára

– mondta Tóth Erik.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a polgári pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)