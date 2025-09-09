Kubatov Gábor szerint nagy bajban vannak a tiszások, és végig fogják hazudni a kampányt

Nagy bajban vannak a tiszások, mert közülük senki sem tudna olyan beszédet mondani – sem európai kitekintésben, sem magyar vonatkozásban –, mint amilyet a miniszterelnök mondott Kötcsén – mondta a Fidesz alelnöke, pártigazgatója kedden a Harcosok órája című online műsorban. Kubatov Gábor Magyar Péter beszédére reagálva azt mondta: azt hitték, hogy Gyurcsány Ferencet nem lehet „felülmúlni”.

Kubatov Gábor szerint Magyar Péter szónoki képességei mindent alulmúlnak, „Bajnai Gordon-magasságokban vannak”. Mindezen felül egyedül van, aki eddig alelnöke, társa, szakértője volt „azok mind lezuhantak (…) süketszobában be vannak zárva, és nem szólalhatnak meg”.

A Fidesz alelnök-pártigazgatója elnézést kért a kötcseiektől, ahova a párt tagjai húsz éve járnak, de „mi nem viselkedtünk soha így (…) mi nem akartuk egy ilyen politikai hadszíntérré tenni ezt a települést”. Felháborítónak nevezte, hogy újságírót és a védelmére kelő kisgyermekes édesanyát fenyegettek meg tiszás szimpatizánsok és honvédelmi szakértőjük, Ruszin-Szendi Romulusz meglökött egy másik újságírót.

Magyar Péter beszédére reagálva azt mondta: azt hitték, hogy Gyurcsány Ferencet nem lehet „felülmúlni”, mert az őszödi beszédben olyat mondott, ami a magyar politikatörténetben még nem volt. Ő bevallotta, hogy végighazudták a kampányt, itt pedig Magyar Péter „bevallotta, hogy végig fogják hazudni a kampányt”.

A közösségi médiában is azt akarják mutatni, hogy sokan vannak, de arról hallgatnak, hogy hány kamuprofil vagy vett like van mögöttük és ugyanúgy hazugság, amikor azt állítják, hogy „a Fidesz fél, nagyon fél”. A miniszterelnök „nem az a rettegő típus, aki főleg ilyen arcoktól megijedne, mint Magyar Péter” – jegyezte meg Kubatov Gábor.

A választási felkészüléssel kapcsolatban arról beszélt, hogy továbbra is „azt tesszük, ami idáig volt, őszintén és egyenesen”. A Fidesz képviselői gondos és jó gazdái a körzetüknek, nem bujkálnak, a vidékiek ott élnek az emberek között, és akkor is ott vannak köztük, amikor nehéz.

A túloldalon viszont csak egy jelöltet látni eddig, Magyar Pétert, bár azt állítja, hogy előválasztás lesz, és „nem lesznek szocik, nem lesznek SZDSZ-esek és teljesen friss emberekkel fognak elindulni”. Ez inkább adatbázis-építésnek tűnik, ők is egyfajta „Facebook-buborékban” élnek, megpróbálnak megfelelni annak a közegnek, ami a közösségi médiában van, de azon túl is van világ – fogalmazott.

Az pártigazgató a választás legfontosabb kérdései között említve beszélt a nyugat-európai migrációs politikáról, az „LMBTQ-őrületről” és Ukrajna csatlakozásáról mint problémás kérdésekről.

A FTC-t is illető néhány kérdés mellett arra is kitért, hogy Európában mindenütt most próbálják megtanulni a konzervatív erők a közösségi média használatát, és ebben a Fidesz szeretne példát mutatni. Néhány hét múlva megszűnik például a közösségi médiában a politikai hirdetés, vagyis állandó átalakulás van, amire reagálni kell – közölte Kubatov Gábor.

A műsor másik vendége Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója volt, aki a hétvégi kötcsei találkozó kapcsán kifejtette, a Tisza az „értelmezési versenyben” próbál mindig valami frappánssal előállni, de

pártpreferencia szempontjából a nyarat, de talán az egész évet a Fidesz nyerte meg, Magyar Péter és a Tisza fölött egy „üvegplafon” van, ami miatt megtorpant a lendületük és a növekedésük.

Magyar Péter megpróbálta ellopni a show-t a miniszterelnök elől, de ez nem jött össze – értékelt az igazgató. Megjegyezte, az ellenzéki párt vezetője az elmúlt időszakban mindig a miniszterelnökkel párhuzamosan tartott beszédeket, de Kötcsére csak azért ment el, hogy „balhézzon, balhéztassa az embereit”.

Vélekedése szerint az őszi politikai szezonnyitón világossá vált, hogy valójában nincs különbség Márki-Zay Péter, Karácsony Gergely vagy Magyar Péter között, „mindegyik ugyanazt a sémát követi, mindegyik ugyanarra a hype-vonatra akar fölülni, tehát az elégedetlenségre akar felülni”.

Rámutatott:

a Tisza ahhoz, hogy tovább tudjon növekedni és meg tudja szólítani az embereket, jelöltekre és programra lenne szüksége, de ilyen nincs neki.

„Kétosztatú a politikai tér Magyarországon, vannak ők és vannak mi” – fogalmazott Boros Bánk Levente, hozzátéve, az 1990-es „Tessék választani!” Fidesz-plakáthoz hasonlóan most is a szuverenista nemzeti és a balliberális program közül lehet választani Magyarországon.

A Tisza Párt választási programjáról azt mondta, ilyen nincs az ellenzéki pártnak, titkolóznak és nem mondják el az embereknek, hogy kormányra kerülésük esetén mit akarnak csinálni és megpróbálják lejáratni ellenfelüket.

A Demokratikus Koalíció országjárásával és választási programjával kapcsolatos műsorvezetői felvetésre úgy reagált: a DK valójában a „dumapárt”, amire igény is van az ellenzéki táborban. A DK reális stratégiája lehet létrehozni egy „Magyar Pétertől mentesített” ellenzéki formációt, megszólítani a „hithű gyurcsányistákat”, de ehhez dolgozni kellene, amit a baloldalon nem nagyon szeretnek – mondta Boros Bánk Levente.

A Harcosok órájának keddi adása a legnagyobb videómegosztó portálon is visszanézhető: