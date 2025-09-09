Kocsis Máté: Magyar Péterék a fizikai atrocitásokon, megfélemlítéseken túl már börtönnel is fenyegetik az újságírókat

Magyar Péterék a fizikai atrocitásokon, az állandósított lincshangulaton, az „akasztásos” megfélemlítéseken túl már börtönnel is fenyegetik az újságírókat – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője keddi Facebook-bejegyzésében. A közösségi oldalán Kocsis Máté megosztotta azt a levelet is, amelyben állásfoglalásra kéri az ügyben a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) elnökét.

A Tisza Párt azt mondja, kész javaslatuk van arra az esetre, ha hatalomra kerülnek, hogyan módosítanák a büntető törvénykönyvet – olvasható Kocsis Máté bejegyzésében.

A kormánypárti politikus úgy fogalmaz: „A balos és liberális újságírók/propagandisták másfél hete lapítanak az ügyben, ezért levélben fordulok a mindig nagyhangú, kioktató stílusú, sajtószabadságért folyton rettegő MÚOSZ-hoz.”

A megosztott, Kocsi Ilona MÚOSZ-elnöknek címzett levélben Kocsis Máté felidézi: az elmúlt másfél hétben bejárta a hazai sajtót az a videófelvétel, amelyen Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és Dálnoki Áron, a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetéséről értekezik egy pártrendezvényen, és az alelnök azt mondja, hogy most erről nem lehet beszélgetni, választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

Ezt követően augusztus 30-án Magyar Péter Facebook-bejegyzésében nyíltan börtönnel fenyegette meg a neki nem tetsző tartalmat előállító újságírókat. „A leendő Tisza-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg, ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el” – idézi a Fidesz frakcióvezetője a Tisza Párt elnökének bejegyzését.

Kocsis Máté szerint a hatályos jogszabályok alapján számos lehetősége van fellépni annak, aki magára nézve sérelmesnek tart egy sajtótermékben megjelent állítást. Ilyen a helyreigazító közlemény, a sajtóhelyreigazítás iránt indított per, illetve szűk körben büntetőeljárás is kezdeményezhető.

Hozzáteszi: a Fidesz–KDNP javaslatára ezen a területen legutóbb 2023. június 2-án módosult a büntető törvénykönyv, az új szabályozás korlátozza az újságírók büntetőjogi felelősségre vonhatóságának esetköreit a közügyekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás esetén.

A Tisza Párt elnökének javaslata ezzel ellentétes irányt fogalmaz meg – értékel.

Kocsis Máté a baloldali újságírók egyik harsány érdekképviseleti szervezeteként állásfoglalásra kéri a MÚOSZ-t: miként viszonyul a szervezet Magyar Péter fenti javaslatához? Támogatnának-e egy ilyen tartalmú törvénymódosítást? Milyen hatást gyakorolna mindez a sajtószabadság helyzetére? – kérdezi a Fidesz frakcióvezetője levelében.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)