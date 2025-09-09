Kemény üzenetet küldött Von der Leyennek a nemzeti kisebbségek ügyében Szili Katalin

Szili Katalin szerint az Európai Bizottság nem élt a lehetőséggel, hogy jót tegyen az Európában nemzeti kisebbségben élő közösségekkel.
„Ennyit az európai polgárok fokozottabb bevonásáról! A polgári kezdeményezés intézménye csak szépségflastrom az unió testén”
– fogalmazott.
A főtanácsadó emlékeztetett: a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) márciusban benyújtotta a több mint 1,2 millió aláírással támogatott Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című polgári kezdeményezést a bizottságnak.
„Csak emlékeztetnék, hogy az aláírásgyűjtés iránti kezdeményezést az Európai Bizottság először elutasította, majd a bíróság hagyta jóvá az aláírásgyűjtés indítását”
– jegyezte meg.
Szili Katalin kiemelte, az aláírásgyűjtés sikeresen zárult, de a bizottság szeptember 3-i döntésében elutasította a kezdeményezést. Hozzátette: a bizottság elismeri ugyan a felvetett kérdés fontosságát, de úgy véli, az EU nem rendelkezik hatáskörrel, hogy jogi lépéseket tegyen, sem a nemzeti régiók meghatározására, azonosítására. A többi között nem tartja elegendőnek a bizonyítékokat, hogy a nemzeti régiók szisztematikusan hátrányos helyzetben vannak – írta Szili Katalin.
„Ha komolyan vette volna végre a szülőföldjükön, de nemzeti kisebbségben élő közösségeink sorsát az EU, akkor most elismerhette volna a nemzeti régiókat, mint különleges és támogatandó területeket, speciális helyzetüket, mint az identitás megőrzésének erős bástyáit, ezzel hosszú távon megőrizve az oly sokat hivatkozott európai sokszínűséget”
– hangsúlyozta a miniszterelnöki főtanácsadó, aki szerint az SZNT-nek tovább kell folytatni a harcot igazáért, s az európai nemzeti kisebbségben élőkért.
Kiemelt kép: Szili Katalin – MTI/Kacsúr Tamás