Kemény üzenetet küldött Von der Leyennek a nemzeti kisebbségek ügyében Szili Katalin

Az Európai Bizottság nem veszi komolyan sem a feladatait, sem saját közösségeit – hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó keddi közleményében.

Szili Katalin szerint az Európai Bizottság nem élt a lehetőséggel, hogy jót tegyen az Európában nemzeti kisebbségben élő közösségekkel.

„Ennyit az európai polgárok fokozottabb bevonásáról! A polgári kezdeményezés intézménye csak szépségflastrom az unió testén”

– fogalmazott.

A főtanácsadó emlékeztetett: a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) márciusban benyújtotta a több mint 1,2 millió aláírással támogatott Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című polgári kezdeményezést a bizottságnak.

„Csak emlékeztetnék, hogy az aláírásgyűjtés iránti kezdeményezést az Európai Bizottság először elutasította, majd a bíróság hagyta jóvá az aláírásgyűjtés indítását”

– jegyezte meg.

Szili Katalin kiemelte, az aláírásgyűjtés sikeresen zárult, de a bizottság szeptember 3-i döntésében elutasította a kezdeményezést. Hozzátette: a bizottság elismeri ugyan a felvetett kérdés fontosságát, de úgy véli, az EU nem rendelkezik hatáskörrel, hogy jogi lépéseket tegyen, sem a nemzeti régiók meghatározására, azonosítására. A többi között nem tartja elegendőnek a bizonyítékokat, hogy a nemzeti régiók szisztematikusan hátrányos helyzetben vannak – írta Szili Katalin.

„Ha komolyan vette volna végre a szülőföldjükön, de nemzeti kisebbségben élő közösségeink sorsát az EU, akkor most elismerhette volna a nemzeti régiókat, mint különleges és támogatandó területeket, speciális helyzetüket, mint az identitás megőrzésének erős bástyáit, ezzel hosszú távon megőrizve az oly sokat hivatkozott európai sokszínűséget”

– hangsúlyozta a miniszterelnöki főtanácsadó, aki szerint az SZNT-nek tovább kell folytatni a harcot igazáért, s az európai nemzeti kisebbségben élőkért.

Kiemelt kép: Szili Katalin – MTI/Kacsúr Tamás