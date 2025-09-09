Igazolja a hadgyakorlat is: látványosan megújult a Magyar Honvédség

A NATO-tagállamok közül jelenleg Magyarországon zajlik a legnagyobb és legösszetettebb katonai művelet, az Adaptive Hussars 2025 (ADHU25) – mondta a Honvéd Vezérkar főnöke a Bács-Kiskun vármegyei Fajszon kedden.

Böröndi Gábor vezérezredes a hadgyakorlat egyik eleme, a dunai átkelés mozzanata közben arról beszélt, hogy a legnagyobb volumenű, a legtöbb embert és technikát megmozgató védelmi gyakorlatban több mint 200 eszköz és 22 ezer fő érintett, az adott pillanatban pedig 7068 katona van mozgásban. A magyar katonák, nemzetközi kötelékben, horvát biztosítással magas szakmai tudással hajtották végre a feladatokat – részletezte, hozzátéve, hogy „büszkék lehetünk a magyar katonákra, a magyar emberek legyenek büszkék a Magyar Honvédségre”.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, amikor a menetből történő vízi átkelést gyakorolják katonák a NATO Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) elnevezésű összhaderőnemi gyakorlata keretében Fajsznál a Dunán 2025. szeptember 9-én (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatról elmondta: összhaderőnemi, tehát a Magyar Honvédség teljes spektrumában minden haderőnem érintett, amelyek közösen hajtják végre a mozzanatokat ,mindezt összkormányzati keretek között, a civil közigazgatás és védelmi igazgatás szervezeteivel és szakembereivel együtt az ország védelme érdekében. Mint kifejtette: a hathetes, NATO-kötelékben és NATO-csapatokkal zajló, a magyar hadsereg teljes egészét megmozgató gyakorlatsorozat nagy volumenű, költsége milliárdos nagyságrendű. A műveleten részt vesz a horvát katonai rendész szakasz mellett egy olasz lövészszázad is, megerősítéssel Szlovákiából, de érkezik egy török és várható egy amerikai század is.

A menetből történő vízi átkelést gyakorolják katonák a NATO Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) elnevezésű összhaderőnemi gyakorlata keretében Fajsznál a Dunán 2025. szeptember 9-én (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

Böröndi Gábor újságírói kérdésre felidézte, hogy a magyar kormány 2016-ban hirdette meg a Zrínyi 2026 programot, amelynek keretében a Magyar Honvédség átalakítása, átalakulása folyamatban van, de már látványos eredményei vannak a megújulásnak – fogalmazott.

A menetből történő vízi átkelést gyakorolják katonák a NATO Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) elnevezésű összhaderőnemi gyakorlata keretében Fajsznál a Dunán 2025. szeptember 9-én (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

Mint mondta: „Megvan a Gripen-flottánk, és itt van Európa legmodernebb helikopterflottája, a Lynx a legmodernebb harcjármű, amit Zalaegerszegen gyártanak, a Leopard A7+ pedig a legmodernebb harckocsi, ami Európában most elérhető.” A Magyar Honvédség erejét azonban a katonák felszerelése, motiváltsága és kiképzettsége adja – húzta alá.

Az idén augusztusban hadrendbe állított SOC-R (Special Operations Craft – Riverine) nagysebességű és nagy tűzerejű különleges műveleti folyami járőrhajók egyike manőverez a NATO Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) elnevezésű összhaderőnemi gyakorlata keretében a Dunán 2025. szeptember 9-én. Hajóvezetési és manőverezési, műveleti körülményeket szimuláló kéthetes kiképzés kezdődött magyar és amerikai kommandósok részvételével a Magyar Honvédség budapesti hadikikötője és a Szentendrei-sziget környékén (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A dunai deszantátkelés a szeptember 1-jén kezdődött gyakorlat egyik mozzanata volt, amelyet az MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárral és a NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoporttal közösen hajtott végre Fajsz és Dombori között.

A levegőben a magyar honvédség Airbus helikopterei, amikor a menetből történő vízi átkelést gyakorolják katonák a NATO Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) elnevezésű összhaderőnemi gyakorlata keretében Fajsznál a Dunán 2025. szeptember 9-én (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

A gyakorlat során az átkelést megelőző imitált dróntámadást az MH Bornemissza Gergely, II. Felderítő Ezred drónpuskás katonája hárította el, majd gondoskodni kellett egy sérült jármű elszállításáról, és a benne utazók egészségügyi ellátásáról. A folyami átkelés során egyrészt harcjárműveket szállították át kompelemekre helyezve, másrészt a harcjárművek kezelő személyzetét és a deszant állományt vitték át PTSZ lánctalpas úszó szállítójárművekkel. A műszaki ezred képességét bemutató deszant átkelőhely telepítése és üzemeltetése légi támogatást is kapott az MH Kiss József 86. Helikopterdandártól, de volt hadihajós és felderítős biztosítás is.

Kiemelt kép: Lynx gyalogsági harcjárművek harcszerű vasúti lerakodásának bemutatója a hajmáskéri vasútállomáson 2025. szeptember 5-én. Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat keretében tartott bemutatón Hódmezővásárhelyről áttelepült Lynx harcjárműveket rakodtak le egy vasúti szerelvényről földi és légi biztosítás mellett, valamint szimuláltak egy ellenséges dróntámadást (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)