Helyretette Karácsony Gergelyt Nagy Márton: A szolidaritási adó nem ellentétes az alaptörvénnyel

A nemzetgazdasági miniszter keddi bejegyzése szerint Karácsony Gergely el akarja terelni a figyelmet arról, hogy katasztrofális helyzetbe irányította Budapestet. A főpolgármester korábban úgy nyilatkozott, hogy az állami elvonások ellehetetlenítik az önkormányzat működését, a közösségi oldalán pedig azt írta, hogy a főváros kivéreztetése alaptörvény-ellenes – emlékeztetett.
Nagy Márton szerint időhúzás, ami most történik, a kérdés pedig most az, hogy „ezt az átlátszó játékot ki, meddig hagyja”.
Ebben „mindenkinek vaskos felelőssége van”
– szögezte le a tárcavezető, aki változatlan alapvetésnek tekinti, hogy a kötelezettségeket mindenkinek be kell tartania, az adókat és a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek be kell fizetnie. Senki sem áll a törvények felett, senki sem lehet ez alól kivétel – hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter.
Kiemelt kép: Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)