Felhőszakadás, jég és viharos szél is várható kedden

Reggel, délelőtt még többfelé felhős és főként keleten, északkeleten záporos, zivataros idő várható. Délután már nagyrészt napos időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, és egyre inkább az északkeleti harmadban alakulhatnak csak ki elszórtan zivatarok – írja a HungaroMet.
Estétől viszont már délnyugat felől növekszik a felhőzet és a csapadékhajlam is. A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet.
Késő estére 15 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és az északkeleti tájak kivételével elszórtan lehet zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, csak zivatarok körül lehet szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között várható, de kevésbé felhős északkeleti tájakon hűvösebb lesz.
A kiemelt kép illusztráció.