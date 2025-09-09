Felhőszakadás, jég és viharos szél is várható kedden

Reggel még többfelé záporos, zivataros időre számíthatunk, de délutánra már nagyrészt naposra fordul az idő.

Reggel, délelőtt még többfelé felhős és főként keleten, északkeleten záporos, zivataros idő várható. Délután már nagyrészt napos időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, és egyre inkább az északkeleti harmadban alakulhatnak csak ki elszórtan zivatarok – írja a HungaroMet.

Estétől viszont már délnyugat felől növekszik a felhőzet és a csapadékhajlam is. A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet.

Késő estére 15 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és az északkeleti tájak kivételével elszórtan lehet zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, csak zivatarok körül lehet szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között várható, de kevésbé felhős északkeleti tájakon hűvösebb lesz.

A kiemelt kép illusztráció.