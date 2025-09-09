Műsorújság
Budai Gyula feljelentést tett a kötcsei akasztásra történő felhívás miatt

2025.09.09. 10:58

| Szerző: hirado.hu
Budai Gyula országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) a Facebook-oldalán jelentette be, hogy feljelentést tesz a vasárnap Kötcsén történtek miatt, amikor a Tisza Párt rendezvényén a közmédia riporterének felakasztására hívtak fel, illetve megtámadtak egy háromgyermekes családot.

Budai Gyula bejegyzésében úgy fogalmazott: „Ismét »áradt a szeretet« Kötcsén!”

A kormánypárti képviselő azt írta:

Minden Tiszás érdeklődő megnyugtatására, a mai napon csoportos garázdaság bűncselekménye miatt feljelentést teszek a Kötcsén történt akasztásra történő felhívás és a helyi háromgyermekes családot ért támadás miatt!

A nyilvánosságra került videón két személy jól beazonosítható, az egyik Ország Kornél, aki Magyar Péter videósa – ismertette.

Itt a vége Tiszások!” – zárta bejegyzését Budai Gyula.

A közmédia riporterének felakasztásáról beszéltek a tiszás szimpatizánsok Kötcsén

A közmédia riporterének felakasztásáról beszéltek tiszás szimpatizánsok Kötcsén, amiről videót is közöltek az M1 Híradójában. Császár Attilát és kollégáit egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták a szimpatizánsok, míg végül szóba került az akasztás is. A stábot egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe ezek után szintén belekötöttek a tiszások. A csecsemőjét a karján tartó asszony elleni támadás odáig fajult, hogy a férjének és a rendőröknek kellett közbelépniük.

Kiemelt kép: Megdöbbentő események történtek a Tisza Párt kötcsei rendezvényén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

