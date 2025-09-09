Brüsszel sorozatosan rossz döntéseket hoz a tagállamok számára

Az EU vezetése sorozatosan rossz döntéseket hoz a tagállamok számára – erről beszélt kedden a Nézőpont Intézet elemzője a Kossuth Rádió Nap kérdése című műsorában. Erdélyi Rezső Krisztián szerint ha Európa nem változtat, akkor az unió szétbomlik.

Az Európai Unió jelenlegi vezetői a Covid után is egy közös hitelfelvételben gondolkodtak, Ukrajna kapcsán is egy közös hitelfelvételben gondolkodtak, és

ne legyenek illúzióink, ha jönne egy újabb válság vagy egy újabb járvány, vagy bármi, ugyanúgy közös hitelfelvételben gondolkodnának,

hiszen így még tovább össze lehet rántani a tagállamokat – fejtette ki Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2025. március 11-én (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)