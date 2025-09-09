Az EU határainak megvédéséért milliós bírságot kapunk Brüsszeltől – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs

A politikai igazgató a közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ma levelet írt Ursula von der Leyennek, amelyben világossá tette:
Magyarország évek óta saját költségén védi Európa schengeni határait, miközben Brüsszel nem támogat minket, hanem büntet.
Orbán Balázs felidézte, hogy miközben Magyarország, a magyar hatóságok több mint egymillió illegális határátlépést akadályoztak meg, mégis napi egymillió eurós bírságot kap ezért Brüsszeltől.
Ha a határvédelem közös felelősség, akkor a tehernek is közösnek kell lennie. Ezért Magyarország ugyanazt a támogatást és elismerést várja, mint más határvédő tagállamok
– emelte ki.
A migrációt ma szervezett bűnözők és NGO-k használják fegyverként Európa ellen, és bármikor milliók indulhatnak el Afrikából. Ezért elengedhetetlen, hogy az Európai Bizottság minden határ menti országot diszkrimináció nélkül támogasson határvédelmi törekvéseiben.
Magyarország továbbra is elkötelezett az európai szolidaritás mellett – de nem fogadhatjuk el, hogy Brüsszel azért büntessen minket, amiért másokat jutalmaz. Orbán Balázs a bejegyzése mellé közzétett kommentben azt írta: Orbán Viktor az Európai Bizottság elnökét levelében kemény hangon szólította fel arra, hogy az Európai Unió térítse meg Magyarország határvédelmi költségeit.
„Érdeklődéssel olvastam a Lengyelországban tett nyilatkozatát, miszerint az Európai Unió külső határainak védelmét biztosító fizikai akadályok közös felelősség”
– fogalmazott Orbán Balázs kommentje szerint a miniszterelnök.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország az elmúlt tíz évben a Schengeni Térség jelentős határszakaszát kizárólag a nemzeti költségvetésből védte, miközben folyamatos politikai nyomás és napi egymillió eurós bírság nehezedett az országra:
„Politikai vagy pénzügyi támogatás helyett Magyarország csak folyamatos kritikával találkozott, és példátlan, napi egymillió eurós pénzügyi bírság megfizetésére kötelezték” – idéz Orbán Viktor Ursula von der Leyennek írt leveléből a közösségi oldalán Orbán Balázs.
Orbán Viktor kemény hangvételű levelet írt Ursula von der Leyennek
Az Index szerint a kormányfő arra reagálva írta meg a levelét, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke augusztus 31-én közös sajtótájékoztatót tartott Donald Tusk, lengyel miniszterelnökkel a belorusz határon emelt acélkerítés mellett. Az EB elnöke elmondta, hogy az Európai Unió (EU) „komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést”, és arról is beszélt, hogy az Oroszországgal és Belarusszal közvetlenül határos tagállamok többleteszközöket kapnak.
Kiemelt kép: Magyarország 10 éve saját költségén védi az unió déli határait (Fotó: MTI/Rosta Tibor)