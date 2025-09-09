Az EU határainak megvédéséért milliós bírságot kapunk Brüsszeltől – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs

Több mint egymillió illegális határátlépést akadályoztunk meg, mégis napi egymillió eurós bírságot kapunk Brüsszeltől – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán kedden. Orbán Balázs bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a határvédelem közös felelősség, akkor a tehernek is közösnek kell lennie. A politikai igazgató a bejegyzéséhez írt kommentben Orbán Viktornak az Európai Bizottság elnökéhez írt leveléből is idézett.

A politikai igazgató a közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ma levelet írt Ursula von der Leyennek, amelyben világossá tette:

Magyarország évek óta saját költségén védi Európa schengeni határait, miközben Brüsszel nem támogat minket, hanem büntet.

Orbán Balázs felidézte, hogy miközben Magyarország, a magyar hatóságok több mint egymillió illegális határátlépést akadályoztak meg, mégis napi egymillió eurós bírságot kap ezért Brüsszeltől.

Ha a határvédelem közös felelősség, akkor a tehernek is közösnek kell lennie. Ezért Magyarország ugyanazt a támogatást és elismerést várja, mint más határvédő tagállamok

– emelte ki.

A migrációt ma szervezett bűnözők és NGO-k használják fegyverként Európa ellen, és bármikor milliók indulhatnak el Afrikából. Ezért elengedhetetlen, hogy az Európai Bizottság minden határ menti országot diszkrimináció nélkül támogasson határvédelmi törekvéseiben.

Magyarország továbbra is elkötelezett az európai szolidaritás mellett – de nem fogadhatjuk el, hogy Brüsszel azért büntessen minket, amiért másokat jutalmaz. Orbán Balázs a bejegyzése mellé közzétett kommentben azt írta: Orbán Viktor az Európai Bizottság elnökét levelében kemény hangon szólította fel arra, hogy az Európai Unió térítse meg Magyarország határvédelmi költségeit.

„Érdeklődéssel olvastam a Lengyelországban tett nyilatkozatát, miszerint az Európai Unió külső határainak védelmét biztosító fizikai akadályok közös felelősség” – fogalmazott Orbán Balázs kommentje szerint a miniszterelnök.

Kiemelt kép: Magyarország 10 éve saját költségén védi az unió déli határait (Fotó: MTI/Rosta Tibor)