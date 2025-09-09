A közmédia határozottan visszautasítja, hogy halálosan megfenyegették riporterét a Tisza Párt támogatói

A politikai légkör elmérgesedése miatt a fokozódó durvaság és az erőszak retorikája egyre nehezebbé teszi az újságírói működést. A közmédia határozottan visszautasítja a Tisza Párt támogatóinak fenyegető és erőszakos magatartását, amelyet Császár Attila, az M1 riportere ellen tanúsítottak szeptember 7-én, Kötcsén – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája az MTI-vel.

Megdöbbenéssel értesült róla a közmédia, hogy a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével és Jótollú magyar újságíró díjjal kitüntetett riportere, Császár Attila halálos fenyegetést kapott a Tisza Párt vasárnapi rendezvényén. A párt támogatói nyíltan az élete kioltására buzdítottak, majd a fenyegetések nyomán fizikai támadás ért egy családot. Egy háromgyerekes édesanyát, aki az M1 riporterének védelmére kelt, felbőszült tiszások inzultáltak, miközben csecsemőjét tartotta a karjában. A dulakodást a rendőrségnek kellett megfékeznie.

Ezt a gyűlöletkeltő magatartást a közmédia a leghatározottabban elítéli, visszautasítja, hogy bárki erőszakkal, megfélemlítéssel vagy életveszélyes fenyegetésekkel akarja elhallgattatni munkatársait. Az ilyen fenyegetések és támadások nemcsak egyéni jogokat sértenek, hanem a demokratikus közbeszéd alapjait is rombolják – olvasható a közleményben.

„A közmédia teljes mértékben kiáll kollégája, Császár Attila mellett, és minden rendelkezésre álló jogi lépést megtesz az ügy kivizsgálása és az elkövetők felelősségre vonása érdekében. Egyúttal felelősséget is vállal annak érdekében, hogy munkatársai biztonságban végezhessék feladatukat, és hogy a közszolgálati tájékoztatás szabadsága minden körülmények között biztosított legyen. A közmédia felkéri a hazai médiaképviseleti szervezeteket, szakmai szövetségeket, hogy egyértelműen álljanak ki az életveszélyesen megfenyegetett kolléga mellett a sajtószabadság védelmében” – közölték.

