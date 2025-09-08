Polgárőrséget szerveznek a zsidó közösség lelkészei Budapest belvárosában

A szervezők szerint végső soron a túlzott turizmus, a hajléktalanság, a közbiztonság hiánya és a szabálytalanságok hívták életre a szervezetet. A szervezők szerint azért döntöttek az önkéntes polgárvédelem megszervezése mellett, mivel belátták: senki más nem fog tenni a helyzetük javításáért. Az Index megjegyzi, a kezdeményezés mögött azonban nem csak zsidók állnak – a jelentkezők között vallási hovatartozástól függetlenül sokan vannak, akiknek elegük lett a jelenlegi helyzetből. Kiemelték:

a rabbik felhívására kevesebb mint két nap alatt csaknem ötvenen jelentkeztek.

„Az emberek azt érzik, hogy itt laknak ebben a kerületben 30-40-50 vagy akár 70 éve, és egészen egyszerűen nincs kihez fordulniuk” – magyarázta a portálnak Szabó György. Kifejtette, a vallási törvények szerint a vallásos zsidók nap mint nap tanulnak és tanítanak. Ebből fakadóan esténként, a munka után ők tanulnak, számukra ez a szórakozás. Így élnek három és fél ezer éve. Ez pedig nehezen összeegyeztethető azzal, ami az utcákon folyik.

„Amikor kikerült a Facebook-csoportba a polgárőrség ötlete, azonnal jöttek olyan kommentek, hogy »gyerünk, menjünk a rabbijaink után«, pedig nem is zsidók. Ez nem politikai hovatartozás kérdése, nem felekezeti kérdés, csak mi álltunk ennek az ügynek az élére” – tette hozzá Frölich Róbert, aki maga is beszámolt botrányos jelenetekről, szanaszét heverő járművekről, amelyeket korábbi sofőrjeik azért szórtak itt szét, mert az építkezés miatt nem tudtak továbbhaladni a járművekkel.

„A hajléktalanok bejönnek a házunkba, és a szeméttárolóban szétdobálják a szemetet”

– meséli Szabó György, aki megemlítette már korábban, hogy van egy önvédelmi gázpisztolya. Arról is beszélt, hogy a patkányok elszaporodtak a kerületben, és kiemelte, hogy közegészségügyi kockázatokat rejt a túlturizmus.

Kiemelt kép: Frölich Róbert (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)