Nyárias idővel indul a hét

Szerző: hirado.hu
2025.09.08. 06:20

Napközben nagyrészt fátyolfelhős, napos idő ígérkezik. Ugyanakkor főleg hazánk keleti, északkeleti felén magasabbra törnek a gomolyfelhők, melyekből záporok, zivatarok kialakulhatnak – közölte a HungaroMet.

A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti. A légmozgás zivatartól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.

Késő este 16 és 21 fok közé hűl le a levegő. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. A napközben képződő csapadékgócok számossága csökken, majd átmeneti szünet után hajnalban ismét megnő a záporok, zivatarok kialakulási esélye, elsősorban az északi országrészben. A légmozgás mérsékelt marad, de zivatarok mentén átmeneti szélerősödés előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között várható.

