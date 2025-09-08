Nyárias idővel indul a hét

A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti. A légmozgás zivatartól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.

Késő este 16 és 21 fok közé hűl le a levegő. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. A napközben képződő csapadékgócok számossága csökken, majd átmeneti szünet után hajnalban ismét megnő a záporok, zivatarok kialakulási esélye, elsősorban az északi országrészben. A légmozgás mérsékelt marad, de zivatarok mentén átmeneti szélerősödés előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között várható.

