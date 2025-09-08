Megszólalt a CATL: ekkor adhatják át a debreceni akkumulátorgyárat

A Mandiner a Reuters alapján azt írja, a CATL 7,3 milliárd eurót fektetett be a debreceni üzembe, azzal a céllal, hogy bővítse az akkumulátorgyártást Európában, például a BMW, a Stellantis, vagy éppen a Volkswagen számára. Azt is írják, a debreceni telephely ugyanakkor nem fogja meghaladnia a vállalat thüringiai üzemét, amelynek tervezett éves termelési kapacitása 100 gigawattóra, valamint 9000 fős munkaerő-állománya lenne. A Mandiner a Világgazdaság alapján idézi az európai CATL vezérigazgatóját, aki arról beszélt:

a jelenlegi cél az, hogy Debrecenben a termelés az év végén vagy a következő év elején, tehát a következő négy-öt hónapban megkezdődjön.

A vezérigazgató ugyanakkor kitért az elektromos járművek iránti gyenge európai kereslettel kapcsolatos aggodalmakról szóló kérdések elől. Idézik az SNE Research adatait, miszerint a kínai vállalat növelte vezető szerepét az elektromos járművek akkumulátorainak piacán, 2024-ben globálisan 38 százalékos részesedéssel, szemben az egy évvel korábbi 36 százalékkal – írja a Világgazdaság.

A gazdasági portál egyúttal megkereste a BYD kínai elektromosautó gyártó és forgalmazó nagyvállalatot, mivel a Reuters arról írt, hogy elhalaszthatják a a gyártás felfuttatását a szegedi telephelyen. A BYD erre reagálva közölte: a szegedi gyár tervezett kapacitása nem változott. Egyúttal hozzátették:

„egyre alaposabb a gyanú, hogy hangulatkeltés zajlik a magyarországi kínai tulajdonú beruházások körül.”

A gyár hosszútávra tervez Európával, a magyarországi gyár építése pedig a tervek szerint halad. „Az ütemtervünknek megfelelően, az év végén tervezzük megkezdni a gyártást, hamarosan Európában gyártunk autókat Európa számára” – közölte a BYD.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Getty Images)