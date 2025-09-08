Komoly támogatást jelentett be Vitályos Eszter az autósoknak

A kormányszóvivő bejegyzése szerint a Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékben élőknek
az éves autópálya matrica díja csak 15 ezer forint lesz.
Hozzátette, „szeptembertől az online vásárlásoknál eltöröltük a kényelmi díjat, így összesen 2 milliárd forint marad a magyar emberek zsebében!” Azt is írta, „az M1-es felújítása mindenkitől sok türelmet igényel, hiszen a munkálatok idején lassabban lehet majd célba érni”.
A kormányszóvivő szerint a kormány célja, hogy enyhítse a felújításból adódó terheket.
Kiemelt kép: Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)