Komoly bajba került a Mandiner riporterét fellökő Ruszin-Szendi Romulusz

Ahogy arról korábban írtunk, Ruszin-Szendi Romulusz Kötcsén fellökte a Mandiner riporterét, Móna Márkot, amikor ő a Tisza Párt kiszivárgott adótervéről kérdezte.
Az eset nyomán Tényi István ügyvéd feljelentést tett a rendőrségen, ismeretlen elkövető ellen, a 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésében rögzített garázdaság vétségének gyanúja miatt – írja a Mandiner.
„Úgy gondolom, hogy a mai Magyarországon szükség van arra, hogy a sajtó képviselőit, ha önmagukat nem tudják megvédeni, a bűntetőjog szintjén is védelmezze a jog. Véleményem szerint ismeretlen elkövetőnek semmilyen indoka, oka nem volt arra, hogy így vezesse le a feszültségét. A sajtó munkatársa nyilvános eseményről tudósított”
– fogalmazott az ügyvéd.
Kiemelt kép forrása: M1