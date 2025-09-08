Kiugrott a mozgó vonat ablakán a kalauz elől menekülve a bliccelő gyermek Borsodban

Kiugrott a Füzesabony és Nyíregyháza között közlekedő mozgó vonat ablakán egy kalauz elől menekülő jegy nélkül utazó 10 év körüli gyermek hétfő délelőtt.

Megdöbbentő jelenetsor zajlott le hétfőn délelőtt a MÁV taktaharkányi vonalán. A jegyellenőrtől való félelmében az érvényes jegy nélkül utazó 10 év körüli gyerek a mozgó vonat ablakán keresztül hagyja el a kocsit. A Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára elindult személyvonat csak Taktaharkányig közlekedett az ijesztő eset és baleset miatt – számolt be a Boon.hu.

A gyermek ellátására mentőhelikopter érkezett a helyszínre.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál emlékeztet rá, hogy a jegyellenőrök is egyre több veszélynek vannak kitéve munkavégzés közben. A MÁV-csoport pénteki közleménye szerint idén már 113 alkalommal érte támadás a közfeladatot ellátó munkatársaikat.

A közlemény szerint a leggyakoribb erőszakos cselekmények közé tartoznak a

szóbeli fenyegetések, a fizikai bántalmazások, a tárgyakkal való dobálás, valamint a késes támadások.

Ezekkel leginkább a vasúti jegyvizsgálók találkoznak, de egyre gyakoribbak az autóbusz-vezetők elleni esetek is.

Az egyik legutóbbi eset Újfehértón történt, ahol paprika spray-vel fújták le a MÁV dolgozót, aki átmenetileg elvesztette látását.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)