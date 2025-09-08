Hónapokig bántalmazta feleségét, de a TEK segítségével elfogták a szekszárdi férfit

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében azt írta, hogy az asszony kért segítséget a szekszárdi rendőröktől, mert megelégelte, hogy férje hónapok óta lelkileg, testileg bántalmazza. A nő több olyan esetről számolt be a nyomozóknak, amikor a férfi egy-egy vita után, máskor ok nélkül ütlegelte.
Felmerült az is, hogy a férj nem csak a felesége ellen követett el bűncselekményeket, illetve hogy otthonában fegyvert is tart, ezért elfogásához a nyomozók a TEK segítségét kérték. A lakásban tartott kutatás során légpuskát és gázriasztó fegyvert találtak a rendőrök.
A férfi, akit kapcsolati erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki, elismerte, hogy rendszeresen bántalmazta feleségét.
A közlemény szerint a gyanúsított felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt követte el tettét. A bíróság a hétvégén elrendelte a letartóztatását.
A kiemelt kép illusztráció.
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!