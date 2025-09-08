Egymilliárd forintot osztanak ki magyar állatvédelmi szervezetek között

Ovádi Péter felidézte, hogy a kormányzat májusban írt ki egymilliárd forintos keretösszeggel pályázatot kifejezetten állatvédők számára.
A felhívás keretében állatvédelemmel, valamint mentő-, segítő- és vakvezető kutyákkal foglalkozó civil szervezetek pályázhattak ötszázezer és tizenötmillió forint közötti összegű támogatásra.
A kérelmeket a pályázó működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségek, ivartalanítás, állategészségügyi szolgáltatás, gépjárműbeszerzés és állatmenhelyként vagy természetvédelmi mentőközpontként szolgáló saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan fejlesztésének támogatására adhatták be.
Kapcsolódó tartalom
A kormánybiztos kiemelte, hogy a társállatokkal foglalkozó civil szervezeteknek az elnyert összeg minimum húsz százalékát ivartalanításra kell fordítaniuk, ami hozzájárul a kóborállat-állomány mérsékléséhez az egész országban.
Ovádi Péter hangsúlyozta, hogy a pályázaton való magas részvételi arány a bizonyítéka annak, hogy szükség van az állatvédő szervezetek anyagi támogatására. Hozzátette: nagy öröm számára, hogy az ország minden területéről nyertek olyan pályázók is, amelyek a gazdasági haszonállatok vagy a vadon élő állatok védelmével foglalkoznak.
A kormánybiztos elmondta, hogy a pályázatnak köszönhetően számos állatmenhely komoly beruházásokat, fejlesztéseket tud majd végrehajtani a telephelyén. A nyertes civil szervezetek a forrásokhoz hamarosan hozzá is jutnak.
A támogatott szervezeteket tartalmazó döntési lista elérhető a lebonyolító szerv, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)