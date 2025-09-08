A közmédia riporterének felakasztásáról beszéltek a tiszás szimpatizánsok Kötcsén

A közmédia riporterének felakasztásáról beszéltek tiszás szimpatizánsok Kötcsén, amiről videót is közöltek az M1 Híradójában. Császár Attilát és kollégáit egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták a szimpatizánsok, míg végül szóba került az akasztás is. A stábot egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe ezek után szintén belekötöttek a tiszások. A csecsemőjét a karján tartó asszony elleni támadás odáig fajult, hogy a férjének és a rendőröknek kellett közbelépniük.

Mint a Híradóban emlékeztettek, a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter az M1 munkatársait korábban is többször megfenyegette, máskor pedig internetes médiumok bezárásáról beszélt, de meghirdette az Út a börtönbe programot is, amellyel politikusokat juttatna börtönbe.

A pártvezér viselkedése és stílusa saját szimpatizánsai számára is minta lett. A vasárnapi kötcsei rendezvényén többek között arról kérdezte szimpatizánsait az M1 stábja, hogy mi a véleményük a Tisza Párt tervezett adópolitikájáról, amiről alelnökük, Tarr Zoltán azt mondta: „Előbb választást kell nyerni, aztán mindent lehet.”

A rendezvény egy pontján aztán két Tisza-szimpatizáns között az alábbi beszélgetés zajlott le:

„Hát most mondhatnám, hogy »Gyerekek, könyörgöm, akasszuk fel«, de nem mondom…”

„Gyerekek, könyörgöm, akasszuk fel…”

(Ez a mondat egyébként a Valahol Európában című filmben hangzott el.)

A szimpatizánsok ezt követően nevettek, mire egy édesanya megkérdezte: „Egy másik emberről beszélsz, fel akarod akasztani?”, mire a szimpatizánsok szidalmazni kezdték a csecsemőjét a karjában tartó nőt. Ezt követően a férje a segítségére sietett, de a rendőröknek is közbe kellett lépniük.

Nem ez volt az egyetlen incidens a vasárnapi eseményen: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője válasz helyett lökdösni kezdte a Mandiner újságíróját.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt Nemzet hangja elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvényén, a Műegyetem rakparton 2025. április 13-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)