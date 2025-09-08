A közmédia riporterének felakasztásáról beszéltek a tiszás szimpatizánsok Kötcsén

Mint a Híradóban emlékeztettek, a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter az M1 munkatársait korábban is többször megfenyegette, máskor pedig internetes médiumok bezárásáról beszélt, de meghirdette az Út a börtönbe programot is, amellyel politikusokat juttatna börtönbe.
A pártvezér viselkedése és stílusa saját szimpatizánsai számára is minta lett. A vasárnapi kötcsei rendezvényén többek között arról kérdezte szimpatizánsait az M1 stábja, hogy mi a véleményük a Tisza Párt tervezett adópolitikájáról, amiről alelnökük, Tarr Zoltán azt mondta: „Előbb választást kell nyerni, aztán mindent lehet.”
A rendezvény egy pontján aztán két Tisza-szimpatizáns között az alábbi beszélgetés zajlott le:
- „Hát most mondhatnám, hogy »Gyerekek, könyörgöm, akasszuk fel«, de nem mondom…”
- „Gyerekek, könyörgöm, akasszuk fel…”
(Ez a mondat egyébként a Valahol Európában című filmben hangzott el.)
A szimpatizánsok ezt követően nevettek, mire egy édesanya megkérdezte: „Egy másik emberről beszélsz, fel akarod akasztani?”, mire a szimpatizánsok szidalmazni kezdték a csecsemőjét a karjában tartó nőt. Ezt követően a férje a segítségére sietett, de a rendőröknek is közbe kellett lépniük.
Nem ez volt az egyetlen incidens a vasárnapi eseményen: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője válasz helyett lökdösni kezdte a Mandiner újságíróját.
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt Nemzet hangja elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvényén, a Műegyetem rakparton 2025. április 13-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)