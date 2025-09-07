Műsorújság
Szijjártó Péter: Az újabb ukrán légitámadás nem érinti a Magyarországra irányuló kőolajszállítást

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.07. 12:24

Belföld

| Szerző: hirado.hu
Az oroszországi energiainfrastruktúra elleni éjszakai ukrán légitámadás nem érinti sem a Barátság kőolajvezetéket, sem a Magyarországra irányuló kőolajszállítást – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az előző éjszakai légicsapás nem érinti sem a Barátság kőolajvezetéket, sem a Magyarországra irányuló kőolajszállítást.

Az ukrán hadsereg az elmúlt hetekben többször is támadást intézett a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakasza ellen, amelynek következtében több napra leállt a tranzit Magyarország felé.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Riád Mezzur marokkói ipari és kereskedelmi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatón Budapesten 2025. július 14-én (Fotó: MTI/Soós Lajos)

