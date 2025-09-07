Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Orbán Viktor: Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és amit mondtunk, azt megcsináltuk

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.09.07. 16:48

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A jövő évi választás is a bizalomról szól, ám az ellenfél teljes bizalomvesztésben van - hangsúlyozta a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett kötcsei találkozón mondott vasárnapi beszédében Orbán Viktor. A  miniszterelnök rendszeresen tart beszédet a kötcsei polgári pikniken, amelyet 2004 óta minden évben megrendeznek. A kormányfő beszédét most először élő videóban közvetítik a kormányfő közösségi oldalán.  

Orbán Viktor előre bocsájtotta: leginkább az ellenfeleik miatt tették nyilvánossá a kötcsei pikniket, emiatt beszédében sem lesz annyi kiszólás, csipkelődés, mint korábban. Szerinte azért fontos a nyíltság, hogy bemutassák, hogy jó szándékaik vannak. „Az ellenfeleink legyártották az ellenük felhasználható politikai vád két legfontosabb mondatát. Ezek közül az egyik: nem mondhatjuk el, amit gondolunk, mert elveszítjük a választást. Ezzel szemben a hazai jobboldal nyílt lapokkal játszik, és nyílt rendezvény a Kötcsei Piknik is” – hangsúlyozta, és hozzátette:  ellenfeleik „a titkosságot és a titkolózást bevezették ebbe a politikai évadba”, illetve, „az járkál a félhomályban és a sötétben, akinek rossz szándékai vannak”.

„Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és amit mondtunk, azt megcsináltuk”

– jelentette ki, mondván, ez történt, amikor „hazaküldték” a Nemzetközi Valutaalapot, amikor egymillió munkahelyet teremtettek, migránsmentesnek tartották meg az országot, kimaradtunk a háborúból, de a gyermekvédelem, a családtámogatások, az adócsökkentés és a 13. havi nyugdíj visszaadása esetében is. Orbán Viktor kiemelte: az így megszolgált bizalom miatt nyerték sorozatban a választásokat.

A kormányfő élesen bírálta a Tisza Pártot, amely szerinte nyíltan vállalta, hogy mást tenne kormányon, mint amit most ígér. „A Tisza ezüst tálcán kínálta fel a fejét, fogadjuk el” – fogalmazott Orbán Viktor. Úgy látja, az új párt a „balhépolitikát” képviseli, amit az is mutat, hogy a polgári piknik helyszínére, Kötcsére is eljöttek pont a mai napon. „Erre kell felkészülnünk.

Ez nevezhetjük kiskakas-politikának. Ott kakaskodás van, melldüllesztés, nagyotmondás. Ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában, aki ha nem kukorékol, akkor nem kel fel a nap, de a kiskakasból soha nem lesz nagykakas”

– mondta a miniszterelnök utalva Magyar Péterre.

Egy rövid kitérőt tett, mondván nem tudja az egész napot rászánni a beszédre, mert a feleségével ma ünneplik a 39. házassági évfordulójukat, ezért estére haza kell érnie. Majd  felidézte: Kötcsén tavaly felállítottak egy tézist, ami szerint amit Nyugat-Európának hívunk, az ma Közép-Európában található meg. Mint mondta,

a nyugati világot a hit és az értelem tartja életben, mert vannak dolgok, amiket csak ezekkel lehet megérteni. Azonban ez az iszlamizációval kezd kiveszni a kontinens nyugati felén, és már csak Közép-Európában található meg.

Mint mondta, tavaly számos kérdést hagytak nyitva Kötcsén, amire mára mind választ kaptak. Az Egyesült Államok ma szétbontja az eddigi globális gazdaságot, befejezi a demokráciaexportot és a világ visszatér a nagyhatalmi politikához, az ő magatartásukat többé nem nemzetközi szabályok befolyásolják, hanem úgy képzelik el a világot, amelyben vannak szereplők, hatalmak, erők, befolyások, nagyhatalmi erőkivetítési képesség, és ezt az erőt használni kell. Az az oroszok megnyerték a háborút, Kína egyre nagyobb hitelezője az amerikai gazdaságnak. Kínáról nem lehet leválasztani az oroszokat. Az amerikai erők visszaszorulóban vannak a csendes ázsiai térségből is. Ebben a helyzetben az USA stratégiai lényege, hogy véget ért a demokráciaexport és, hogy egyfajta regionális gazdaságot kell kiépíteni. Az amerikaiak ugyanakkor visszatérnek a nagyhatalmi politikához is, viszont kiderült az is, hogy az Európai Unió gyenge marad  – sorolta Orbán Viktor, aki az utóbbi állításhoz hozzáfűzte: az a legfőbb kérdés, hogy talpra áll-e az európai gazdaság, miközben az európaiak semmilyen versenyképes modellt nem mutattak be, és egyre nagyobbak az öreg kontinensen az államadósságok.

A miniszterelnök kijelentette:

„a Nyugatnak bele kell törődnie abba, hogy Vlagyimir Putyin marad Oroszország elnöke, a háborút pedig az oroszok megnyerték.”

A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én.
MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

2026-os országgyűlési választás Orbán Viktor KötcseMagyarország

Ajánljuk még

 