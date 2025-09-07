Orbán Viktor: Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és amit mondtunk, azt megcsináltuk

Az Európai Uniót körkörös szervezetté javasolta alakítani a miniszterelnök, és azt mondta, ha Brüsszel át tud állni egy ilyen rendszerre, akkor az európai együttműködés nagy eszméje, az EU túlélheti a következő tíz évet, ha ez nem sikerül „szétfeslik” az unió. Figyelmeztetett: a körkörös szervezet nem azonos a többsebességes Európa elképzelésével. A körkörös Európa legszélén azok az országok helyezkednek el, amelyek csak két ügyben, a katonai biztonság és az energiabiztonság területén akarnak együttműködni. Ide tartozhat Törökország, az Egyesült Királyság, horribile dictu Ukrajna – jegyezte meg. Orbán Viktor azt mondta,

a második kör lenne a közös piac, a harmadik körbe azok az országok tartoznának, amelyek közös pénzt is akarnak, a negyedikbe pedig azok, amelyek politikailag is össze kívánják hangolni egymással elveiket, politikai uniót akarnak.

Ha nem következik be változás, a 2028-35-ös lehet az utolsó közös európai uniós költségvetés, ebből pedig az következik, hogy az eurozóna föl fog bomlani. – hangsúlyozta a miniszterelnök, aki az ukrajnai háborúról szólva felidézte:

Biden elnök alatt az amerikaiak nyíltan meghirdették, hogy Oroszországban egy másik politikai rezsimet akarnak létrehozni. Ebből mára egy finanszírozási verseny lett az EU és Oroszország között, amelyben jelen pillanatban az oroszok nyerésre állnak. „Ez a helyzet őket meggyengíti, mi meg belerokkanunk”

– összegzett. Hozzátette azt is: Ukrajnát éppen most osztják fel. Az európaiak ma „elegánsan” biztonsági garanciákról beszélnek, de ez valójában Ukrajna felosztását jelenti – jelezte. Az Európai Unióra kitérve hangsúlyozta: az jelen pillanatban a szétfeslés és a széttagolódás állapotába lépett. „És ha ez így megy tovább, márpedig erre van a nagyobb esély, akkor az Európai Unió története úgy vonul be a történelembe, mint egy nemes kísérlet lehangoló végeredménye” – figyelmeztetett.

Ukrajna európai uniós tagsága közvetve vagy közvetlenül, de mindenképpen magával hozza, hogy belevisznek bennünket a háborúba – jelentette ki a miniszterelnök. Kiemelte: lehetetlen, hogy a többi tagállam nem siet megtámadott vagy határkonfliktusba került társuk segítségére,

„márpedig, hogy Ukrajna áll-e katonai támadás alatt, Ukrajna áll-e konfliktusban Oroszországgal, azt sohasem Ukrajna fogja eldönteni, hanem mindig Oroszország”.

Orbán Viktor hangsúlyozta: az EU nem önmaga koncentrikussá tételen dolgozik, hanem a jelen forma megmentésén, egy utolsó, szerinte kétségbeesett kísérletet látunk az egyben tartásra, ennek a neve: közös eladósodás. Azt gondolják ráadásul, hogy a közös eladósodás legjobb eszköze Ukrajna. Nemcsak a háborút kell látnunk, nemcsak a geopolitikát, hanem az unió jövőjét is – fogalmazott. Hozzátette, az Európai Unió főnökei azt gondolják, hogy a közös eladósodás legjobban eladható indoka, legalábbis Nyugat-Európában, a biztonság. Amíg az ukrajnai háború tart, az Európai Unió béna kacsa, nem tud mozdulni, mert védelmi szempontból ki van szolgáltatva az Egyesült Államoknak – hangsúlyozta, hozzátéve: az EU az Egyesült Államok nélkül nemhogy Ukrajnát nem tudja rendezni, hanem a saját biztonságát sem tudja fenntartani, és a biztonsági kiszolgáltatottság miatt nem tud autonóm kereskedelmi politikát folytatni, ez látható volt a vámtárgyalásokon. Úgy értékelt:

Európának nem Washingtonban „kéne kilincselnie”, hanem Moszkvába kellene elmennie, és egy Európai Unió-Oroszország biztonsági megállapodást kellene kötnie, amelyben kinyilvánítanák, hogy Ukrajna nem lesz tagja sem a NATO-nak, sem az Európai Uniónak, ugyanakkor Ukrajna és az Európai Unió között lehetne stratégiai együttműködési megállapodás, amit Magyarország is támogatna.

Hangsúlyozta: Magyarország nem akarja az ukránokat a „semmibe kilökni”, „nem vagyunk ukránellenesek”, akarunk jövőt és távlatot adni Ukrajnának, mert egy összeomló Ukrajna a keleti szomszédságunkban óriási veszély. Kijelentette: a háború folytatása egy vesztes európai stratégia. „Az Egyesült Államoknak egyetlen dolga van, kér egy kávét és a főnök meghallgatja az európai beosztottakat. Ez történik. És ha nem változtatunk, ez így is marad” – fogalmazott.

Ha Magyarországnak ostoba kormánya lesz, tönkre fog menni – jelentette ki a miniszterelnök, aki arról is beszélt, hogy a következő hét hónapban egyetlen fontos gondolatot kell észben tartani:

„Magyarország egy tízmilliós ország. A mi hazánk olyan ország, amelynek nincsenek természeti kincsei. A mi hazánk egy ingatag térség közepén helyezkedik el. A mi hazánk egy olyan ország, amelynek speciális vezetői képességekre van szüksége”.

Hangsúlyozta, mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek, és azt kérte, mostantól kezdve mindenki tényleg tegyen meg mindent, amit tud. „Ismernek engem, van ember, aki fenyegetőzik, meg durváskodik, de higgyék el, semmi nem lesz elfelejtve. Minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve” – fogalmazott. A Fidesz elnöke úgy folytatta, a győzelem után felizmosítják a V4-et, a Patriótákat Brüsszelben megkétszerezik, Brüsszelt beveszik, és erről 2026 őszén tart majd egy izgalmas előadást.