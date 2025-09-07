Megjelent a kalkulátor: mennyit venne el tőled a Tisza-adó?

Kampányt indít a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM), hogy mindenkihez eljuttassa Tarr Zoltán, a Tisza párt alelnökének többkulcsos adó bevezetésével kapcsolatos szavait.

„Nem helyes, hogy a Tisza Párt, egy választáson induló párt el akarja titkolni az adóterveit a választóktól. Ezért kampányt indítunk, hogy mindenkihez eljussanak Tarr Zoltán, a többkulcsos adó bevezetésével kapcsolatos szavai: „választást kell nyerni és utána mindent lehet” – jelentette be a Nemzeti Ellenállás Mozgalom közösségi oldalán.

Ahogy arról korábban a hirado.hu és most a NEM is beszámolt, a Tisza Párt 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadót vezetne be, ami már a jóval az átlag alatti keresettel rendelkezők számára is jelentős adótöbbletet jelentene. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója korábban szintén hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt tervei – egyes szakértők szerint ennél is magasabb kulcsokkal – négymillió ember nettó jövedelmét érintenék.

A NEM mostani közleményében úgy fogalmazott: „A Tisza adóterve tehát minden magyar családot érint, így mindenkinek tudnia kell róla!”

A párt alelnöke, Tarr Zoltán videóban elismerte, hogy az intézkedések részleteit szándékosan titokban tartják. A mozgalom állítása szerint a Tisza-adó terveinek kitudódása után Magyar Péterék igyekeznek elmaszatolni az ügyet, miközben a baloldali médiumok hallgatnak Tarr beismeréséről. Mint írták:

„Világossá vált: a Tisza a választók átverésével akar elindulni a választáson. Ez nem helyes, ezért országos kampányt indítunk, hogy minden magyarhoz eljusson a Tisza adóterve. Célunk, hogy felhívjuk minden magyar figyelmét arra, milyen súlyos személyes anyagi károkat idézne elő, ha a Tisza Párt megvalósíthatná terveit.”

A kampány részeként elindítottak egy kalkulátort, amellyel elmondásuk szerint mindenki kiszámíthatja, pontosan mennyit venne el tőle a Tisza Párt.