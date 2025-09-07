Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Meghalt Koós Boglárka

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.09.07. 12:16

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Huszonhét éves volt.

Meghalt Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház színésznője. 

Vasárnap délelőtt a Budaörsi Latinovits Színház a Facebook-oldalán az alábbi bejegyzést tette közzé:

Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál…

Szerdán adtunk hírt arról, hogy öngyilkosságot kísérelt meg, és kómába esett Koós Boglárka.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Koós Boglárka – Fotó: Facebook / Budaörsi Latinovits Színház

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

halálesetöngyilkosságszínésznő

Ajánljuk még

 