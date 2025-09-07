Meghalt Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház színésznője.
Vasárnap délelőtt a Budaörsi Latinovits Színház a Facebook-oldalán az alábbi bejegyzést tette közzé:
Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál…
Szerdán adtunk hírt arról, hogy öngyilkosságot kísérelt meg, és kómába esett Koós Boglárka.
Kiemelt kép: Koós Boglárka – Fotó: Facebook / Budaörsi Latinovits Színház
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!