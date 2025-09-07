Ma a Fidesz–KDNP esélyes a győzelemre, de az esélyesség nem elég, azt munkával kell beváltani, figyelmeztetett Orbán Viktor

A mai helyzetnek az a kiindulópontja, hogy a kormánypártok a következő választás esélyesei - hangsúlyozta a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett kötcsei pikniken vasárnap a miniszterelnök, a Fidesz elnöke. Saját elemzéseik azt mondják, hogy most lennének a választások, 106 körzetből 80-at megnyernének, és ez biztos, stabil kormányzást eredményezne - jegyezte meg Orbán Viktor.

„Megvannak a jelöltjeink. Van egy erős, nem digitális alapú, ténylegesen létező emberi közösséget takaró szervezetünk, vannak erősödő digitális képességeink.

Októberben itt is fölényben leszünk, most még nem vagyunk, és vannak célzott gazdasági programjaink”

– mutatta be a kormánypártok felkészültségét. Felidézte azonban azt is, hogy a szankciók és a háború miatt a kormány összes célzott programját fél évvel el kellett halasztani. A gazdasági program részeként említette, hogy július 1-jétől adómentessé tették a csedet és a gyedet, valamint megnövelték a gyerekek utáni adókedvezményt, szeptember 1-jén pedig megindították a 3 százalékos otthonteremtési programot. Már most küldik a nyugdíjasoknak a magas áfa miatti vásárlási utalványt, októberben a háromgyerekes édesanyák élethosszig adómentesek lesznek, novemberben kifizetik a nyugdíjkiegészítéseket, majd januárban a 6 havi fegyverpénzt – sorolta. Hozzátette: január 1-jétől megint növelik a gyerekek utáni adókedvezményt, és a legalább két gyermekkel rendelkező, 40 év alatti édesanyák élethosszig adómentesek lesznek. Megvédik a szociális és kulturális ágazatban tervezett minimálbér-emelést, és a 13. havi nyugdíjat kifizetik február elején – ismertette a gazdasági tervet.

Féléves csúszással ugyan, de mindent meg fognak valósítani

– jelezte.

Orbán Viktor értékelése szerint a jelenlegi kormánypártok betartották minden ígéretüket, és nem is kormányoztak rosszul, ez azonban nem elég: „az esélyesség nem váltja be saját magát” – fogalmazott. A győzelmi terv részeként szólt arról, hogy a digitális építkezést fel kell gyorsítani. „Ha nem megyünk oda, az ellenfél meg odamegy, nem tudunk nyerni” – érvelt. Orbán Viktor azt mondta, a következő hét hónapban egyetlen fontos gondolatot kell észben tartani: „Magyarország egy tízmilliós ország. A mi hazánk olyan ország, amelynek nincsenek természeti kincsei. A mi hazánk egy ingatag térség közepén helyezkedik el. A mi hazánk egy olyan ország, amelynek speciális vezetői képességekre van szüksége”. Hangsúlyozta,

mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek, és azt kérte, mostantól kezdve mindenki tényleg tegyen meg mindent, amit tud.

Meló van, mindent el kell végezni – foglalta össze.

„Ismernek engem, van ember, aki fenyegetőzik, meg durváskodik, de higgyék el, semmi nem lesz elfelejtve. Minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve”

– fogalmazott. A Fidesz elnöke úgy folytatta, a győzelem után felizmosítják a V4-et, a Patriótákat Brüsszelben megkétszerezik, Brüsszelt beveszik, és erről 2026 őszén tart majd egy izgalmas előadást.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán