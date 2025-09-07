Ma a fiatalok nehezebben találják meg a Krisztushoz vezető utat, ami igazából boldoggá teszi őket – véli az államtitkár

Ma a fiataloknak sokkal nehezebb megtalálni azt az életutat, amely Krisztushoz vezet, és igazából boldoggá teszi őket – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap a Nógrád vármegyei Héhalmon.

Soltész Miklós a Kisboldogasszony-templomban tartott Kisboldogasszony napi szentmise végén arról beszélt, hogy a Szűzanya mindig fontos szerepet töltött be a magyarság, a nemzet életében, és ilyen Kisboldogasszony ünnepe is.

Méltatta azt is, hogy Bódi Mária Magdolna és Carlo Acutis boldoggá avatását ezen a hétvégén, a katolikus egyház számára kiemelt ünnepen tartották meg.

Mint mondta, helyi és ferences diákok is ministráltak, szolgáltak a vasárnapi szentmisén, és sok fiatal jelen volt a templomban.

Soltész Miklós úgy fogalmazott:

sokat küzdünk értük, sokat imádkozunk értük, sok módon próbáljuk segíteni, terelni az életüket abban a világban, amelyben sokkal nehezebb a helyzetük, hiába a nagyobb jólét, hiába a sok-sok lehetőség.

Hangsúlyozta: ez a hétvége mintát és példát ad mindannyiunknak, főleg a fiataloknak. Kifejtette, Bódi Mária Magdolna a tisztaságot vállalta, és ezért 24 évesen feláldozta az életét, Carlo Acutis pedig alig múlt el 15 éves, amikor már nemcsak szüleit térítette katolikus, keresztény hitre, hanem sok-sok fiatalt szólított meg.

Adjuk ezt tovább a fiataloknak, mutassunk a szenteken és boldogokon át példát a mai kor fiataljainak, szemben azzal a világgal, amely csak az erkölcstelent, csak az értéktelent hirdeti!

– mondta Soltész Miklós, hozzátéve, hogy az értéktelent hirdetők milliónyi lájk, kattintás miatt elhiszik magukról, hogy értékesek.

Az államtitkár megköszönte, hogy a héhalmi közösség az elmúlt évtizedben 13 szerzetest, illetve papot adott, és megemlékezett Teofil atyáról, akit 73 évvel ezelőtt szenteltek pappá, és akinek emléktáblája van a templomban.

Azt mondta: legyen biztatás ez a mostani fiatalok számára.

„Kérjük imádsággal, biztatással is, hogy ezek a fiatalok, akik itt vannak közöttünk, akár a papi, akár a szerzetesi hivatásra rátaláljanak, ők fogják nemzetünket, népünket, az egész országot megmenteni és továbbvinni”

– fogalmazott.

A héhalmi templom 2022-ben újult meg, kormányzati támogatással valósult meg az épület külső rekonstrukciója. Soltész Miklós vasárnap bejelentette, hogy a faluprogramban jövő év elején már belül is folytathatják a felújítást 25 millió forintból.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shuttetstock)