Hergel a liberális média a kötcsei piknik miatt Hidvéghi Balázs szerint

Videójában Hidvéghi Balázs kijelentette: az nem tetszik a liberális médiának, hogy nem támadhatja le a kötcsei Dobozy-kúriába érkezőket.
Mint mondta, ezt Magyar Péternek köszönhetik, mert ő „szervezett rá erre az eseményre egy provokációt”, ami miatt nagyobb biztonsági készültségre, több rendőrre van szükség. „Ezzel forduljanak Magyar Péterhez!” – fogalmazott.
Az államtitkár hangsúlyozta:
„Mi itt együtt vagyunk, erősek vagyunk, megbeszéljük, mik a közös dolgaink, és hogyan megyünk tovább előre”.
Óriási a tét, az ország szuverenitásáról van szó – tette hozzá.
Emlékeztetett, néhány hónap múlva választások lesznek. „Mi erre készülünk.”
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (középen) a párt kötcsei rendezvényére érkezik 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)