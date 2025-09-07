Hergel a liberális média a kötcsei piknik miatt Hidvéghi Balázs szerint

Hergel a liberális média a kötcsei piknik miatt – írta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára vasárnap a Facebookon.

Videójában Hidvéghi Balázs kijelentette: az nem tetszik a liberális médiának, hogy nem támadhatja le a kötcsei Dobozy-kúriába érkezőket.

Mint mondta, ezt Magyar Péternek köszönhetik, mert ő „szervezett rá erre az eseményre egy provokációt”, ami miatt nagyobb biztonsági készültségre, több rendőrre van szükség. „Ezzel forduljanak Magyar Péterhez!” – fogalmazott.

Az államtitkár hangsúlyozta:

„Mi itt együtt vagyunk, erősek vagyunk, megbeszéljük, mik a közös dolgaink, és hogyan megyünk tovább előre”.

Óriási a tét, az ország szuverenitásáról van szó – tette hozzá.

Emlékeztetett, néhány hónap múlva választások lesznek. „Mi erre készülünk.”

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (középen) a párt kötcsei rendezvényére érkezik 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)