Harminc, Hezbollah-támadást túlélő fiatal meséli el történetét a Fradi edzőközpontjában

Mintegy 30 drúz tinédzser, akik túlélték a siíta radikális szervezet Hezbollah rakétatámadását, Magyarországra utazik edzeni és megosztani történetüket.

A Majdal Shamsból érkező fiatal futballisták mindannyian az augusztus 2024-i Hezbollah terrortámadás túlélői, amelyben 12 társuk vesztette életét.

A magyarországi látogatást – melynek célja, hogy bemutassák a tinédzserek történetét, valamint Izrael drúz közösségének egyedülálló jellegét – Gideon Szaár külügyminiszter és az izraeli budapesti nagykövetség kezdeményezte

– írja a Jerusalem Post.

A látogatás során a fiatalokat a Ferencváros edzőközpontjában fogadják.

A Ferencvárost jelenleg Robbie Keane, az ír válogatott egykori játékosa irányítja, aki 2023–2024-ben a Maccabi Tel-Aviv vezetőedzője volt.

A tervek szerint a tinédzserek edzeni fognak a magyar válogatott korábbi játékosaival, ellátogatnak Izrael 2026-os világbajnoki selejtező mérkőzésére Olaszország ellen, valamint találkoznak budapesti fiatalokkal is.

Összefoglaló a 12 gyermek életét követelő rakétatámadásról:

Kiemelt kép: A futballpálya, ahol a Hezbollah rakétája becsapódott Majdal Samszban, 2024. július 27-én. – Fotó: YouTube