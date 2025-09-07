Harminc, Hezbollah-támadást túlélő fiatal meséli el történetét a Fradi edzőközpontjában

A Majdal Shamsból érkező fiatal futballisták mindannyian az augusztus 2024-i Hezbollah terrortámadás túlélői, amelyben 12 társuk vesztette életét.
A magyarországi látogatást – melynek célja, hogy bemutassák a tinédzserek történetét, valamint Izrael drúz közösségének egyedülálló jellegét – Gideon Szaár külügyminiszter és az izraeli budapesti nagykövetség kezdeményezte
– írja a Jerusalem Post.
A látogatás során a fiatalokat a Ferencváros edzőközpontjában fogadják.
A Ferencvárost jelenleg Robbie Keane, az ír válogatott egykori játékosa irányítja, aki 2023–2024-ben a Maccabi Tel-Aviv vezetőedzője volt.
A tervek szerint a tinédzserek edzeni fognak a magyar válogatott korábbi játékosaival, ellátogatnak Izrael 2026-os világbajnoki selejtező mérkőzésére Olaszország ellen, valamint találkoznak budapesti fiatalokkal is.
Összefoglaló a 12 gyermek életét követelő rakétatámadásról:
Kiemelt kép: A futballpálya, ahol a Hezbollah rakétája becsapódott Majdal Samszban, 2024. július 27-én. – Fotó: YouTube