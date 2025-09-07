Bizalomvesztett pártok balhépolitikát folytatnak, értékelte a Tiszát a kormányfő

A jövő évi választás is a bizalomról szól, ám az ellenfél teljes bizalomvesztésben van - mondta a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett kötcsei pikniken vasárnap a miniszterelnök, a Fidesz elnöke. Orbán Viktor bejelentette, hogy nemzeti konzultációt indítanak a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terveiről. A kormányfő szólt arról is, "ha ostoba kormányunk lesz, tönkre fogunk menni".

A kormányfő hangsúlyozta, ellenfeleik „a titkosságot és a titkolózást bevezették ebbe a politikai évadba”. „Az járkál a félhomályban és a sötétben, akinek rossz szándékai vannak” – fűzte hozzá. Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és amit mondtunk, azt megcsináltuk – jelentette ki. Elmondta: ez történt, amikor „hazaküldték” a Nemzetközi Valutaalapot, amikor egymillió munkahelyet teremtettek, migránsmentesnek tartották meg az országot, kimaradtunk a háborúból, de a gyermekvédelem, a családtámogatások, az adócsökkentés és a 13. havi nyugdíj visszaadása esetében is.

Orbán Viktor kiemelte: az így megszolgált bizalom miatt nyerték sorozatban a választásokat. Amit mondtunk, azt meg is csináltuk; ebből épül fel az, ami a politika lényegét adja és a politikában a legfontosabb dolog: ez a bizalom – fogalmazott, politikai ellenfeleiről szólva pedig megjegyezte,

„Gyurcsányéknak több eszük volt, ugyanis ők a választás után mondták el, hogy átverték az embereket, a Tisza meg a választás előtt mondta el, hogy át fogják verni az embereket”. Azt is mondhatnám, hogy ezüsttálcán kínálják fel nekünk a saját fejüket. Hát, ha felkínálják, ez egy polgári közösség, fogadjuk el!

– mondta, közönségéből derültséget váltva ki. Orbán Viktor hangsúlyozta: a bizalomvesztésnek nemcsak a végeredményre, hanem a politika folyamatára nézve is következményei vannak, mert aki elvesztette a bizalmat, annak marad a balhé, a provokáció, „a bizalomvesztett pártok így hozzák létre a balhépolitikát”. Ezzel magyarázta azt is, hogy a Brüsszel által a bennfentes kereskedés, a lopás, a mentelmi jog által a markában tartott Tisza Párt Kötcsén tartott rendezvényt, ott, ahol évek óta tudottan megrendezik ezt a találkozót. Azért jönnek ide, mert amit mondanak, azt már senki nem hiszi el, de ha idejönnek,

az feszültség, konfliktus, lesz balhé. Ez maradt nekik. Erre fel kell készülnünk, ebből áll az ő politikájuk a következő hét hónapban

– fogalmazott Orbán Viktor, „kiskakas-politikának” nevezve ezt a működést. A kiskakas-politika lényege, hogy ott kakaskodás van, mellkidüllesztés, nagyotmondás. A kiskakas-politikának az is fontos eleme, hogy ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában, és azt gondolja, hogy ha nem kukorékol, akkor nem kell fel a nap. De a legszebb a kiskakas-politikában a harmadik ismérve, ez pedig az, hogy a kiskakasból soha nem lesz nagykakas – jelentette ki a miniszterelnök.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke, európai parlamenti listavezetõje a párt európai parlamenti és önkormányzati választási eredményváró rendezvényén a budai alsó rakparton 2024. június 10-én- MTI/Hegedüs Róbert