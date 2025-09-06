Ismét üvegszilánkokat találtak az iregszemcsei iskolások ételében. A Tolna vármegyei menzán nem most fordult elő először, hogy üvegszilánkokkal dúsítják az ifjúság ételét, tavaly még a felmosófát is tálalták.

Újra üvegszilánkokat találtak az iregszemcsei menza ételeiben. Nem először, hiszen mindez tavaly már egyszer megtörtént. Akkor nem csak üvegszilánkokat, de még egy súroló darabját is megtalálták az ételben. A konyhát üzemeltető cég akkor nagyon komoly bírságot kapott, a konyhát pedig bezárták egy időre. A Tolna Vármegyei Kormányhivatal aztán néhány hónap után újra engedélyezte a konyha működését.

„Megtettük a lépéseket a hatóságok felé, illetve a jegyző jelezte a településünk menzáját üzemeltetőnek, hogy újra üvegszilánkot találtak az ebédben” – mondta a Blikknek Iregszemcse alpolgármestere, Matus Tibor, aki közölte: az egyik tanár vette észre a szilánkot, és azonnal jelezte, hogy mit talált az ételben.

Először tavaly május közepén számoltunk be arról, hogy az iregszemcsei Göllesz Viktor Általános Iskola ebédlőjében az alsó osztályos gyermekek ételében – több adagban is – üvegszilánkokat és egy fém edénysúroló darabját találták.

Egy óvodai dolgozó ételéből 2024. május 2-án a nyelőcsövéig jutott üvegszilánkot sürgősségi ellátás során távolítottak el. Másnap egy óvodás szájából fém edénysúroló darabját szedte ki az óvodapedagógus, ami az értesülések szerint ugyancsak a helyi főzőkonyhán készült ételből került a kisgyermek szájába.

A tavalyi ügyet a Tamási Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt vizsgálta, három gyanúsított ellen az ügyészség vádat emelt. Az üvegszilánkos ételeket kiadó iregszemcsei főzőkonyha üzemeltetőjének 9,4 millió forint bírságot kellett megfizetnie, a konyhát pedig több hónapra bezárták.

Ezt követően a konyhát felújították, majd az üzemeltető kérésére a kormányhivatal munkatársai helyszíni szemlét tartottak. „Ennek eredményeként a Tolna Vármegyei Kormányhivatal 2024. szeptember 1-jével a konyha működését újra engedélyezte. Az üveg eredete nem volt megállapítható” – közölték lapunk tavaly novemberi megkeresésére.

A most szeptember 5-én történtekről az iregszemcsei képviselő-testület egyik tagja, Bódog Zsolt tájékoztatta a lakosságot. „Ma ismételten valamilyen szilánk volt az ebédben. Elszomorít, hogy ez ismételten megtörténhetett” – írta Bódog Zsolt pénteken a település Facebook-csoportjában. Bejegyzésében hozzátette: „A másik ügy még le sem zárult. Mélységesen együttérzek a szülőkkel, és szégyellem magam a kialakult helyzet miatt” – írta. A képviselő a posztjában megjegyezte, hogy anno nagyon sokat gondolkodtak az akkori képviselőtársaival azon, hogy miként lehetne a konyha anyagi helyzetét rendbe tenni és az épületet fejleszteni. „Így került közbeszerzés kiírására a szolgáltatás. Én nem vagyok nyomozó és belefáradtam abba, hogy azt ellenőrizgessem, hogy az általam megszavazott szolgáltató hogyan végzi a munkáját. Én személy szerint nem szeretném, ha az adott cég továbbra is itt szolgáltatna Iregszemcsén” – olvasható a Blikk hasábjain.

Kiemelt kép: diákok ebédelnek egy budapesti menzán (MTI Fotó: Illyés Tibor)