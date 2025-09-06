Több ezer fogyatékossággal élő ember kapott új esélyt a lakhatási programoknak köszönhetően

Folytatódik a fogyatékossággal élők lakhatási programja, már 5300-an kaptak új esélyt a teljesebb életre – közölte a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a közösségi oldalán szombaton.

Fülöp Attila azt írta, a szocializmus idején fogyatékossággal élő honfitársakat városszéli, több száz fős intézményekbe zárták, láthatatlanul, magányosan.

„Mi hiszünk abban, hogy mindenki megérdemli a méltó, családias otthont és az önálló élet lehetőségét” – fogalmazott a politikus. Hozzátette, ezért indította el a kormány 2013-ban a támogatott lakhatás programot, ahol kis házakban és lakásokban, biztonságos környezetben élhetnek fogyatékossággal élő embertársaink, mindig támogatással, sosem magukra hagyva őket.

Fülöp Attila kiemelte, az elmúlt években 5300 ember kapott új esélyt egy önállóbb, teljesebb életre.

„Most pedig Budapesten 2026 végéig több mint 100 új férőhelyet hozunk létre, 1 milliárd forintos kormányzati támogatással, az önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek együttműködésében” – írta.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)