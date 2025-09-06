Műsorújság
Nem dőlnek be a magyarok a Tisza Párt hazugságainak - derül ki egy felmérésből

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.09.06. 09:38

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A felnőtt magyarok 63 százaléka arra számít, hogy a Tisza Párt a 2026-os választások után megemelné a lakossági adóterheket – derül ki az Alapjogokért Központ közvélemény-kutatásából. Mindez azt jelenti, hogy a megkérdezettek nem hisznek Magyar Péter kríziskommunikációjának, ellenben a többkulcsos jövedelemadót propagáló – és a családtámogatási rendszert megszüntető – sajtóba kiszivárogtatott javaslatot tartják valósnak.

A kutatás kapcsán Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ jogi elemző- és kutatóintézet vezetője ezt írta a közösségi oldalán:

„A magyarok is megelégelték már, hogy Magyar Péter a legszemtelenebb hazugságokkal próbálja palira venni őket:

az Alapjogokért Központ friss kutatása szerint a felnőtt lakosság 63%-a biztos abban, hogy egy Tisza-kormány adóemeléssel kezdene.

Nem véletlen, hogy országjárása érdektelenségbe fulladt. Mára világossá vált: ő nem a magyarokért dolgozik, hanem a brüsszeli elitet hazai szócsöve.  És lehet, hogy ők elhallgatnák a terveiket, de pontosan tudjuk, hogy mit követelnek tőlük gazdáik, hiszen mindenhol ugyanaz a forgatókönyv: Ukrajna uniós felvétele, a migráció támogatása, a woke-őrület beengedése – és mindezt a magyarok pénzéből finanszíroznák.

Klasszikus kommunista tempó, Gyuri bácsi pedig elégedetten csettintene. Most bohócsipkában készül Kötcsére provokálni,

de egy dolgot tudnia kell: ez nem fog menni, az emberek már átlátnak a trükkökön!”

Kiemelt kép: Az Alapjogokért Központ által készített diagram

