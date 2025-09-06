Nem dőlnek be a magyarok a Tisza Párt hazugságainak - derül ki egy felmérésből

A kutatás kapcsán Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ jogi elemző- és kutatóintézet vezetője ezt írta a közösségi oldalán:

„A magyarok is megelégelték már, hogy Magyar Péter a legszemtelenebb hazugságokkal próbálja palira venni őket:

az Alapjogokért Központ friss kutatása szerint a felnőtt lakosság 63%-a biztos abban, hogy egy Tisza-kormány adóemeléssel kezdene.



Nem véletlen, hogy országjárása érdektelenségbe fulladt. Mára világossá vált: ő nem a magyarokért dolgozik, hanem a brüsszeli elitet hazai szócsöve. És lehet, hogy ők elhallgatnák a terveiket, de pontosan tudjuk, hogy mit követelnek tőlük gazdáik, hiszen mindenhol ugyanaz a forgatókönyv: Ukrajna uniós felvétele, a migráció támogatása, a woke-őrület beengedése – és mindezt a magyarok pénzéből finanszíroznák.

Klasszikus kommunista tempó, Gyuri bácsi pedig elégedetten csettintene. Most bohócsipkában készül Kötcsére provokálni,

de egy dolgot tudnia kell: ez nem fog menni, az emberek már átlátnak a trükkökön!”

Kiemelt kép: Az Alapjogokért Központ által készített diagram