Megdőlt az országos melegrekord pénteken

2025.09.06. 11:36

Megdőlt az országos melegrekord pénteken – közölte a HungaroMet Zrt. szombaton a honlapján.

Azt írták: pénteken folytatódott az elmúlt napok nyárias, átlagosnál melegebb időjárása, az ország nagy részén 30 Celsius-fok felett alakultak a délutáni csúcsértékek.

Hozzátették: a Békés vármegyei Körösladányban, illetve a Hajdú-Bihar vármegyei Körösszakálon egészen 35,1 Celsius-fokig melegedett fel a levegő, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó országos napi melegrekord.

Közölték azt is, a korábbi, 35,0 fokos rekordot még 1948-ban mérték Budapesten, a Gellérthegy meteorológiai állomáson.

Kiemelt kép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

