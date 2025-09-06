Kásler Miklósra emlékezik az M5 kulturális csatorna

Különleges portréműsorban idézi fel a pénteken, 75 évesen elhunyt Széchenyi-díjas onkológus, egyetemi tanár alakját az M5 kulturális csatorna. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának egykori vezetőjéről szóló Szerelmes földrajz című műsort vasárnap délután tűzi műsorára a csatorna.

A Szerelmes földrajz című sorozat Isten tenyerén – Kásler Miklós onkológus című epizódjával emlékezik vasárnap 13:30-tól az egykori miniszterre az M5 kulturális csatorna. Ebben az onkológus, egyetemi tanár saját személyes kötődése, élményei mentén mutatja be életének kedves helyszíneit. A műsor nem hagyományos portré, hiszen nemcsak a Kásler Miklós számára fontos településeket, tájakat ismerhetik meg a nézők, hanem azon keresztül megtudhatják, milyen emlékei fűzik ezekhez. „Az ember sorsát befolyásolják öröklött tulajdonságai, befolyásolja a családja és alapvetően a környezete. Az én életemet Sárvár, Szeged, Révfülöp és Budapest határozta meg, e helyekről szereztem élményeimet” – mondja bevezetésképpen, az ő Szerelmes földrajzai főbb helyszíneiről Kásler Miklós.

Kásler Miklós magyar orvos, onkológus, egyetemi tanár, az Országos Onkológiai Intézet egykori főigazgató főorvosa, Magyarország korábbi emberi erőforrások minisztere 75 éves korában hunyt el.

Évtizedeken át a magyar orvostudomány élvonalában tevékenykedett, onkológusként nemcsak betegek ezreit gyógyította, hanem tudományos kutatómunkájával is hozzájárult a rákkutatás fejlődéséhez.

Kiemelt kép: Kásler Miklós (1950-2025) (Fotó: hirado.hu)