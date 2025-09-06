Folytatódik a fogyatékossággal élők lakhatási programja – közölte az államtitkár

A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy folytatódik a fogyatékossággal élők lakhatási programja, melynek segítségével már 5300-an kaptak új esélyt a teljesebb életre. Fülöp Attila videója tanúsága szerint a Fejér vármegyei Csókakőn, egy lakóotthonban tájékozódott az ott élő autista fiatalok gondozásáról, segítéséről

A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy folytatódik a fogyatékossággal élők lakhatási programja, melynek segítségével már 5300-an kaptak új esélyt a teljesebb életre.

Fülöp Attila arra is felhívta a figyelmet, hogy a szocializmus idején fogyatékossággal élő honfitársainkat városszéli, több száz fős intézményekbe zárták, láthatatlanul, magányosan.

Az államtitkár a bejegyzésben a Fejér vármegyei Csókakőn történt látogatásáról készült videón mutatta be, hogy milyen ellátást kapnak az ottani rászorulók.

Fülöp Attila tájékoztatása szerint a Kékmadár Lakóotthonban 14 autista fiatal felnőtt lakik, akikről az ott dolgozóknak úgy kell gondoskodniuk, hogy sok esetben a saját testi épségüket is kockára teszik.

Az otthon munkatársa Fülöp Attilának arról a speciális munkáról számolt be, melynek keretében egy szociális gondozónak az autisták nyelvén is értenie kell és többek között a kommunikációban is segíteniük kell őket.

Az államtitkár a poszthoz írt kommentjében leszögezte: hisznek abban, hogy mindenki megérdemli a méltó, családias otthont és az önálló élet lehetőségét és ezért indították el 2013-ban a támogatott lakhatás programot, ahol kis házakban és lakásokban, biztonságos környezetben élhetnek fogyatékossággal élő embertársaink – mindig támogatással, sosem magukra hagyva őket.

Az elmúlt években 5 300 ember kapott új esélyt egy önállóbb, teljesebb életre, most pedig Budapesten 2026 végéig több mint 100 új férőhelyet hozunk létre, 1 milliárd forintos kormányzati támogatással, az önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek együttműködésében

– ismertette Fülöp Attila, a belügyi tárca gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.

Kiemelt kép: Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelõs államtitkára (Fotó: MTI/Lakatos Péter)