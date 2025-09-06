Dömötör Csaba: Magyar Péter frakciója leszavazta az uniós mezőgazdasági válságtartalék növelését

Magyar Péter távollétében az Európa Parlamentben helyette voksoló frakciótársai leszavazták az uniós mezőgazdasági válságtartalék növelését – közölte Facebook-oldalán Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője.

Az EP-képviselő azt írta, hogy miután az utolsó júliusi ülésezési hetet kihagyta „más irányú evezgetése okán”, Magyar Péter az Európai Parlament első szeptemberi ülésezési hetét is „ellógta”. Annak ellenére nem ment be a munkahelyére, hogy szűkebb értelemben vett állomáshelyén, a mezőgazdasági bizottságban szavazás is volt, mégpedig a 2026-os költségvetés vonatkozó számairól.

Dömötör Csaba kiemelte: az egyik módosító indítványuk azt célozta, hogy az uniós mezőgazdasági válságalap összege a jelenlegi 450 millió euróról közel a duplájára, 700 millióra növekedjen.

A módosítót a néppárti-baloldali nagykoalíció leszavazta – írta, hozzátéve, hogy Magyar Péter nem volt jelen, ilyenkor más néppárti képviselők szavaznak helyette. Most is így történt, ők is leszavazták. Hozzátette: ha nem ezt teszik, akkor növekedhetett volna az összeg.

A kártalanítási tartalék növelésére azért van szükség, mert egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek, így például az aszály okozta károk. Az állattenyésztési ágazatot is egyre több járványos betegség sújtja – mutatott rá Dömötör Csaba.

Hangsúlyozta, hogy a kormány mindent megtesz a bajba jutott termelők megsegítéséért, de ezen felül uniós pénzek bevonására is szükség van.

A forráshiány nem lehet indok az emelési javaslat elutasítására, ugyanis csak Ukrajna támogatására legalább 40 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget akarnak elkülöníteni a következő 7 éves költségvetésben. Ha nem uniós országok támogatására ilyen nagyságrendű összegek állnak rendelkezésre, akkor képesek lennének többletforrásokat adni az európai gazdák számára is – érvelt.

Kapcsolódó tartalom Nem dőlnek be a magyarok a Tisza Párt hazugságainak - derül ki egy felmérésből

Az EP-képviselő szerint Magyar Péter „cimborái, szponzorai és frakciótársai nem így gondolják”. Az adóemelési terveken túl ez is egy ügy a sok közül, amiről „nem beszélnek”, hogy a választás után „mindent lehessen. Nem fogjuk hagyni” – emelte ki Dömötör Csaba.

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselõje (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)