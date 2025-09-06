Boldoggá avatták Bódi Mária Magdolna vértanút Veszprémben

A több ezer ember részvételével tartott rendezvényen Erdő Péter azt mondta:
Bódi Mária Magdolna vértanúsága nem váratlan szerencsétlenség volt, hanem egy elkötelezett, fiatal élet megkoronázása.
A bíboros úgy fogalmazott: Bódi Mária Magdolna „a tisztaság vértanúja” volt. Manapság tisztaságról beszélni bátorságot kíván, tisztaságra vállalkozni pedig nem valamiféle extrém teljesítmény, hanem a Krisztus iránti személyes szeretet nagy elhatározása – jelezte.
Kiemelt kép: Bódi Mária Magdolna – Fotó: Facebook