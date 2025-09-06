Műsorújság
Betiltotta a rendőrség a Pécs Pride-ot

Szerző: hirado.hu
2025.09.06. 11:02

A rendőrség többek között a gyülekezési jog szigorítására és az Alaptörvény 15. módosítására hivatkozva betiltotta a Pécs Pride-ot - írja az Index. A szervezők közölték: a demonstrációt ennek ellenére megtartják.

A rendőrség betiltotta a Pécs Pride-ot, a gyülekezési jog márciusi szigorítására és az Alaptörvény 15. módosítására hivatkozva, írja a portál. A pécsi rendőrkapitányság határozata szerint nem volt más lehetőség, mert

az elfogadott törvény előírja, hogy kizárólag olyan gyűlés tartható Magyarországon, amely „tekintettel van a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez”, nem népszerűsíti vagy jeleníti meg a homoszexualitást.

A döntésre a pride szervezői is reagáltak közösségi oldalukon. Közölték, hogy a döntés, súlyos csapás, nemcsak az LMBTQ közösségnek, hanem mindenkinek, aki „hisz az emberi jogokban, a szólásszabadságban és a békés gyülekezés jogában”. Megígérték, hogy megtartják a Pécs Pride-ot, ráadásul az eredeti időpontban.

A kiemelt kép illusztráció – MTI Fotó: Kelemen Zoltán Gergely

