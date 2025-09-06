Műsorújság
Autóval ütközött egy villamos a Rákóczi-híd pesti hídfőjénél, két villamosjárat sem közlekedik egy szakaszon

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.06. 12:20

Személygépkocsival ütközött a 24-es villamos Budapesten, a Soroksári úton, a járművek forgalmi akadályt képeznek – tudatta a katasztrófavédelem szombaton az MTI-vel. A baleset miatt a 2-es és a 24-es villamos a Közvágóhíd H és a Haller utca/Soroksári út között nem közlekedik

A baleset miatt a villamosok nem tudnak behajtani a Közvágóhíd végállomásra.

A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik, a helyszínre mentőt is riasztottak.

A BKK a közösségi oldalán azt írta, hogy a 2-es és a 24-es villamos a Közvágóhíd H és a Haller utca/Soroksári út között nem közlekedik. Helyettük az 54-es, az 55-ös, a 223E és a 224-es autóbusz igénybevételét ajánlják.

Kiemelt kép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)

