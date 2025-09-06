Autóval ütközött egy villamos a Rákóczi-híd pesti hídfőjénél, két villamosjárat sem közlekedik egy szakaszon

A baleset miatt a villamosok nem tudnak behajtani a Közvágóhíd végállomásra.
A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik, a helyszínre mentőt is riasztottak.
A BKK a közösségi oldalán azt írta, hogy a 2-es és a 24-es villamos a Közvágóhíd H és a Haller utca/Soroksári út között nem közlekedik. Helyettük az 54-es, az 55-ös, a 223E és a 224-es autóbusz igénybevételét ajánlják.
Kiemelt kép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)
