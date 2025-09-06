A hőmérsékletek a nyarat, de a szél már egy kicsit az őszt idézi szombaton

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton napos időjárás várható, de azért záporok, zivatarok is előfordulhatnak, viszont nagy területen lesz erős, viharos a szél.

A HungaroMet nonprofit zrt. weboldalán elérhető időjárás-előrejelzés szerint szombaton kora délelőttig a Dunántúlon egyre kevesebb helyen lehetnek záporok, zivatarok.

Napközben napos idő várható többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel, kisebb körzetekben erőteljes lehet a gomolyfelhő-képződés. Az ország északkeleti, keleti harmadán előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős, eleinte még viharos lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 32 celsius fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb.

Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Videós előrejelzésük mellé a Facebook-oldalukon azt írták: feloszló hidegfront hoz gyenge lehűlést, illetve szelet, de csapadék Magyarország nagyobb részén nem valószínű.

A hétvége második napján vasárnap napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, északkeleten és a Tiszántúlon néhol zápor, zivatar előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Délután 26, 31 fok között alakul a hőmérséklet – áll a met.hu-n megtalálható előrejelzésben.

Kiemelt kép: Szombaton sokfelé lesz erős a szél. A fotó illusztráció (Forrás: MTI/Balázs Attila)