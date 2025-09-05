Újabb veszprémi településeken javasolják az ivóvíz felforralását a szalmonella miatt

Újabb településeken vált szükségessé az ivóvíz forralása a fogyasztáshoz – írta a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal az MTI-vel pénteken.

Közölték: a lakosság egészségének védelme érdekében a kormányhivatal megelőző intézkedésként elrendelte, hogy Vilonya és Papkeszi településeken kívül az ivóvíz-ellátórendszerhez tartozó valamennyi településen – így Berhidán, Ősiben és Királyszentistvánon – a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani.

Hozzátették: az ivóvízhálózat hatóságok által elrendelt teljeskörű fertőtlenítése folyamatosan zajlik, valamint biztosítják, hogy Berhida, Ősi és Királyszentistván gyermekintézményei is folyamatosan biztonságos ivóvízhez jussanak, amelyet lajtos kocsikkal szállítanak a helyszínre.

Az intézkedésre azért van szükség, mert az ivóvízellátórendszerhez tartozó településeken enterális (gyomor-, bélrendszeri) megbetegedések számának növekedését tapasztalták, és a szórványosan előforduló esetek között csütörtök óta újabb betegnél igazolódott a szalmonellafertőzés.

A hatóság által végzett vízvizsgálatok szalmonella baktérium jelenlétét mutatták ki az ivóvízhálózat egyes pontjain – írták.

Mint írták, a fertőzés általában enyhe tüneteket okozott, például hasmenést vagy gyomorpanaszokat, amelyek jellemzően két-három alatt elmúltak.

A kormányhivatal tájékoztatása szerint az egészségügyi korlátozásokat csak akkor oldják fel, ha az ivóvíz minden szempontból megfelel a biztonsági előírásoknak és fogyasztható.

A vezetékes vizet Vilonya, Papkeszi, Berhida, Ősi és Királyszentistván területén kizárólag forralás után fogyasszák, mivel a baktérium a víz forralásakor elpusztul – figyelmeztetett a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

